2020-07-14T18:25:51+03:00
Общество

В Марий Эл отремонтировали гидроузел на реке Возармашке

Ремонтные работы гидротехнического сооружения проводились в рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2012–2020 годах»
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Завершился капитальный ремонт гидроузла на реке Возармашке, неподалеку от деревни Мари-Возармаш в Мари-Турекском районе Республики Марий-Эл.Завершился капитальный ремонт гидроузла на реке Возармашке, неподалеку от деревни Мари-Возармаш в Мари-Турекском районе Республики Марий-Эл.
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Завершился капитальный ремонт гидроузла на реке Возармашке, неподалеку от деревни Мари-Возармаш в Мари-Турекском районе Республики Марий-Эл. В рамках целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Марий Эл в 2012–2020 годах» до конца 2020 года планируется завершить капитальный ремонт еще трех гидротехнических сооружений, а всего на территории республики 189 таких объектов.

Республика Марий Эл считается одним из самых экологически чистых регионов России. Здесь находятся участки Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ, более 700 озер, общая площадь которых занимает более 2,5 тысяч гектаров, поэтому регион еще называют самым озерным краем Поволжья. Кроме того, по территории республики протекает более 600 рек, в том числе Волга и ее левые притоки: Ветлуга, Большая Кокшага, Малая Кокшага и другие. Все эти особенности выводят на первый план вопросы сохранения природы и особенно водных ресурсов региона.

Как отметил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» вдоль реки Малая Кокшага в Йошкар-Оле построили защитные сооружения. Длина гидротехнического сооружения – 744 метра. Оно позволит защитить от возможных наводнений порядка 250 человек, которые живут в непосредственной близости к реке.

- Размер предотвращенного вероятного ущерба — 225 миллионов рублей, добавил Сергей Будилин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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