"Милаш какой": фото маленького Петросяна произвело фурор

Евгений Петросян порадовал поклонников новым снимком. Сатирик показал публике черно-бело фото, на котором позирует маленький мальчик. Если бы не подпись, публика никогда бы не догалась, кто предстает в кадре.

1955 год. Пионер Женя. В десять лет я уже был с мечтой о сцене. Уже начал коллекционировать всякие смешнульки и показывать пантомимы, когда приходили гомти", - гласит подпись к фото, которое обнародовал Евгений Петросян.

Поклонники бурно отреагировали на снимок. Вероятно, Евгений Ваганович никак не ожидал на подобный фурор.

"Какой красавчик на фото", "Кто бы знал, что этот ребенок будет большим артистом", "Такой маленький и уже Петросян", "Это счастье, когда с детства человек знает свою цель", "Милаш какой", - пишет публика.

petrosyanevgeny 1955 год. Пионер Женя

К слову, не так давно 74-летний сатирик раскрыл семейную тайну.

Он Он сделал откровенное признание о себе и своей маме. Петросян родился осенью 1945 года. Но, как выяснилось, имя ему родители выбрали в День Победы.

"Имя мне дали за несколько месяцев до рождения. Мама работала на военном заводе, и 9 Мая они решили отметить праздник, а потом пойти на салют. И вот в красном уголке один из рабочих ее заметил и сказал, что поскольку это праздник победы жизни над смертью, то Беллу Григорьевну можно назвать одним из символов зарождающейся жизни", - рассказал Евгений Ваганович.

Тогда, по его словам, и решили выбрать имя будущему ребенку. Его родители остановились на имени "Евгений", потому что в переводе с древнегреческого оно значит "хороший род" или" хорошо рожденный".

Кроме того, это имя могло подойти как мальчику, так и девочке. УЗИ тогда не делали, и за четыре месяца не могли определить пол. Так я стал Евгением в День Великой Победы, чему очень рад", - поведал юморист.

Как неоднократно отмечал юморист, его родители не имели ни малейшего отношения к искусству. Отец преподавал в педагогическом институте. А мама будущей звезды эстрады по образованию инженер-химик. Она была ученицей Петросяна-старшего.

В семье не слишком обрадовались, когда сын заявил, что собирается стать артистом, однако мешать его попыткам добиться успеха на этом поприще не стали. С 12 лет Петросян вел сольные концерты, читал фельетоны, разыгрывал сценки из оперетт. А в 15-летнем возрасте даже отправился на свои первые гастроли от клуба моряков.