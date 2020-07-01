2020-07-01T15:51:26+03:00
Звезды

"Вдовий прикид": поклонники обсуждают молодую жену Петросяна в черном платье

Татьяна Брухунова резко ответила "ограниченным предрассудками людям"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Брухунова, кстати, часто сталкивается с критикойТатьяна Брухунова, кстати, часто сталкивается с критикойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Татьяна Брухунова разместила в блоге фото, которое вызвало неоднозначную реакцию публики. Молодая жена Евгения Петросяна позирует в черном платье и с черной повязкой на голове. И если часть подписчиков восхитилась классическим стилем 31-летней девушки, то другая приняла ее модный образ в штыки.

Татьяна Брухунова, кстати, часто сталкивается с критикой. По мнению поклонников, она одевается не по возрасту.

"На мне объемное платье-облачко! Как только за окном станет немного свежее, выгуляю свое космическое совершенство. Я очень люблю нежные и сложные вещи. Из любой (даже корпулентной) девушки оно сделает невесомую фею, подчеркнув щиколотки и самые тонкие части рук - кисти. Для себя я выбрала черный цвет (платье есть и в других оттенках), так как, на мой взгляд, в нем проскальзывает нота легкого театрального драматизма", - поделилась с подписчиками Брухунова.

bruhunovabruhunova
Я очень люблю нежные и сложные вещи
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Но многие ее выбор не оценили. "Как на похороны!", "Вдовий прикид", "Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще какой-то траурный цвет!", "Не надевайте такую одежду! Вы молода, красива. Яркий летний цвет Вам больше идет. Критику надо выдерживать достойно, и раз уж Вы публикуете фото в соцсетях, то и мнения и взгляды у людей разные. Кому-то нравится, кому-то - нет. А лучше уберите это фото, пока не разлетелось по всему свету и не добавили какой нибудь ужасный коммент", - советуют девушке фолловеры.

Однако инстазвезда не стала молчать, и ответила хейтерам. "Меня давно не заботит, что думают ограниченные предрассудками люди", - отчитала она завистников.

Ранее пятая супруга Евгения Вагановича жаловалась, что ей постоянно достается "внимание" со стороны злопыхателей. "За период карантина я поняла две вещи. Первое - выгляжу я, как бабушка (ну нет у меня леопардовых лосин, простите). Второе - мне не подходит ни единая вещь из имеющихся в шкафу", - высказалась о наболевшем Татьяна.

По ее словам, она привыкла к нападкам в свой адрес. Ведь делают это специально обученные люди. "Недавно «знатоки» договорились до того, что джинсы меня уродуют, а голубая рубашка превращает в вурдалака. Не сразу удалось смекнуть, для чего нужна такая активность ботов. То, что они проплачены, я доподлинно знаю", - заявила возлюбленная 74-летнего сатирика.

Напомним, о свадьбе Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой стало известно в конце декабря 2019 года. Из-за молодой пассии сатирик развелся с четвертой женой Еленой Степаненко после 33 лет брака. Расставание было скандальным. А бракоразводный процесс между бывшими супругами не завершен и по сей день. В марте 2020 года поползли слухи о том, что у артиста и его пятой жены родился ребенок. В начале мая юморист впервые опубликовал совместное фото с молодой женой.

Пассия Петросяна.Шубки за миллион, сумки за 350 тысяч... Жизнь молодой пассии Петросяна без преувеличения можно назвать роскошной!

ИСТОЧНИК KP.RU

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