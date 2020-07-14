Светлана Радионова: «Давайте перестанем делать вид, что мы чего-то не видим»

Мероприятие было организовано комиссией по экологии и охране окружающей среды, и прошло в формате открытого диалога общественности, бизнеса и власти.

«Наша задача сегодня – не просто говорить, кто виноват, а ответить на вопрос «Что делать?», – призналась Елена Шаройкина, председатель комиссии ОПРФ по экологии. «Я не помню другого случая, чтобы при подобной крупной аварии бизнес был открыт к диалогу. Сегодня мы видим эту открытость. Я надеюсь, что это не пустые слова и не декларация, а что этот диалог продолжится».

Представители «Норникеля», Минприроды, Росприроднадзора, а также члены экологических организаций и научного сообщества обсудили на встрече технологии, применяемые при устранении разлива, а также приняли решение о создании в Общественной палате специальной группы по контролю за ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3.

«Давайте перестанем делать вид, что мы чего-то не видим», – призвала собравшихся в зале глава Росприроднадзора Светлана Радионова. «Нам есть, о чем говорить! Как будем восстанавливать? Деньгами, интеллектом, научной мыслью, конкретными поступками, надзором – всем будем восстанавливать. Потому что так жить нельзя».

Светлана Радионова.

По словам старшего вице-президента «Норникеля» Андрея Бугрова, компания готова прислушаться к мнению экспертов и обсудить различные меры для скорейшего восстановления экосистемы Таймыра и предотвращения подобных инцидентов в будущем.

«Сумма ущерба – вторична. Гораздо важнее договориться о том, какие мероприятия мы будем делать», – заявил Андрей Бугров. «Нужно сотрудничать с общественностью так, чтобы все соответствовало принципам экологической и информационной прозрачности. Потому что отсутствие информации порождает всякого рода слухи, фальсификации, и это вредит общему делу».

Как отметили участники круглого стола, сегодня следует не только ликвидировать последствия аварии, но и рассказывать всему миру, как это делается. Особенно актуальна эта информация для коренных малочисленных народов Севера, которые крайне обеспокоены сложившейся ситуацией.

«Люди не ждут компенсации. Они просто не должны лишиться возможности заниматься привычным делом. Для них это самое важное», – подчеркнул на встрече Григорий Ледков – депутат Госдумы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

«Речь идет о том, чтобы люди понимали, что и как будет происходить. Чтобы они сохранили возможность посещать природные объекты, рыбачить, охотиться и так далее», – добавил первый заместитель председателя ЦС Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

Напомним, что разлив около 21 тысяч тонн нефтепродуктов произошел в Норильске 29 мая. На сегодняшний день на месте ЧС собрано более 90% топлива, работы по ликвидации последствий продолжаются.