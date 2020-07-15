Сболтнула лишнее: дрожащая Айза Анохина извинилась за скандальное признание Ксении Собчак

Айза Анохина на днях дала очень откровенное и очень пронзительное интервью Ксении Собчак. Во время задушевноц беседы бывшая супруга рэпера Гуфа впервые сделала признание. Она заявила, что является чеченкой. Жена режиссера Константина Богомолова первая разговорила ее на тему национальных вопросов. Однако спустя трое суток после скандальных откровений Айза выступила с извинениями.

Во время интервью с Ксенией Собчак блогер Айза Анохина сообщила, что многое пережила в своей жизни. "В 10 лет я попала под бомбежку во время Первой чеченской войны, потом вернулась в Москву с горем пополам - и там началось. Меня гнобили и обзывали. В школе я даже попросила учителей не рассказывать о моей национальности. Как только узнавали, что я чеченка, сразу начинали обзывать «чуркой»", - поведала мама двоих сыновей.

Детство Айзы было совсем не радостным." Как раз началась война. Все аэропорты закрыли. Мы начали собирать вещи, чтобы уезжать, за нами заехал дядя, запихнул всех в «Газель» и увез в село. Когда была бомбежка, все спускались в подвал, а тяжело больную бабушку переносили на руках. Так было год. Около 70 русских солдат, молодых ребят, приютила моя мама. Они жили с нами. Бабушкины бриллианты меняли на муку. Ели редко", - шокировала красавица.

Впервые Анохина рассказала и о своем отце. "Отец служил в КГБ и работал в Чечне под прикрытием, пытаясь разоблачить Джохара Дудаева. Они его и накрыли вроде (был убит в 1996 году в результате спецоперации). У меня даже есть фото с Дудаевым", - заявила звезда соцсетей.

Доподлинно не известно, какие именно из этих откровений стали причиной скандала, который разразился в соцсетях. В обращении, которое обнародовала в блоге Айза, она не уточняет, за что именно приносит извинения. Поэтому пользователи выказывают предположения, что именно сболтнула лишнего о Чечне красавица.

"Я хочу принести извинения всем представителям Чеченской республики. Хочу сказать, что ни мои родители, ни мои родственники не отвечают за мои слова. Они никакого отношения не имеют к моим высказываниям и моему интервью", - заявила инстадива дрожащим от волнения голосом.

Айза пообещала, что больше никогда не будет высказываться на тему национальной принадлежности. "Мой отец не является причиной чьей-либо гибели. Я еще раз хочу извиниться. И больше никогда ничего подобного высказывать не буду", - отметила она.

Анохина сообщила, что готова и хочет отвечать сама за все последствия и поступки. "Мои родственники, которые со мной не общаются, не будут нести ответственность", - Мои родственники, которые со мной не общаются, не будут нести ответственность", - резюмировала блогер.

aizalovesam Айза Анохина извинилась перед представителями Чеченской республики

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