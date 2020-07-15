«Серость карьеру не сделает!»: На что обратить внимание при выборе вуза

В России больше тысячи вузов и их филиалов, вот почему выбрать университет - задачка не легче, чем сдать ЕГЭ. Как найти «свой» вуз? Почему высокий проходной балл - это неплохо? И стоит ли вообще прислушиваться к родителям? Спросили у студентов Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. Именно этот вуз оказался в прошлом году петербургским рекордсменом по конкурсу: на каждое место претендовали 60 человек.

Мечты о качестве

Попасть в действительно хороший вуз и получить качественное образование хочется каждому. Но как понять, что именно здесь учат качественно? Начать стоит с изучения сайта университета. Не ленитесь, пробегитесь по всем разделам, обратите внимание на детали - и у вас в голове сложится примерный образ вуза.

- Меня сразу порадовал понятный, удобный и красивый сайт, - рассказывает студентка второго курса специальности «актерское искусство» Екатерина Нижегородцева. - По фотографиям, отзывам выпускников и известных личностей можно получить отличное представление о вузе. Вникнув, я поняла, что Университет профсоюзов - моя мечта.

Библиотека. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

О качестве образования говорит и средний проходной балл. В Университете профсоюзов он, кстати, достаточно высокий. Но бояться этого не стоит. Высокий балл показывает, что, во-первых, вуз среди абитуриентов нарасхват, а во-вторых, здесь «раздают» не только корочки, но и фундаментальные знания с успешным будущим в придачу.

- Выбирая вуз, я искала «бюджет», - вспоминает студентка третьего курса специальности «экономика» Екатерина Антропова. - Рассматривала три вуза, два из которых находятся в моем родном городе. Проходные баллы в них были ниже, и это, казалось бы, преимущество. Но высокий проходной в СПбГУП меня не оттолкнул. Уж лучше пойти на платное в лучший вуз, а потом перевестись на бесплатное обучение по результатам первых сессий.

Однако обучение в вузе - это не только лекции, но и практика. От того, где и как она пройдет, зависит очень многое. Ваш покорный слуга, например, нашел на практике свое будущее место работы, которой наслаждается и сегодня.

- Стоит обратить внимание на список учреждений и организаций для прохождения практики, - советует студентка-юрист второго курса Марьяна Колесникова. - В нашем университете будущие юристы проходят практику и в судах, и в Следственном комитете, и в коммерческих организациях.

Урок хореографии. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Кого спросить?

Выбирать вуз стоит, учитывая мнение родителей, но самому. Ведь кто, как не вы, знает, что в глубине души вам нужно?

- Университет профсоюзов - мой второй вуз: до этого я под влиянием родителей поступил в другой институт, а потом понял, что это не мое, - рассказывает студент второго курса специальности «музыкальная звукорежиссура» Андрей Веденеев. - СПбГУП я выбирал целенаправленно: здесь лучшее образование по специальности, которая подходит именно мне.

Окончательно определиться с вузом и специальностью помогут старшекурсники: не стесняйтесь расспрашивать их! А еще полезно сходить на день открытых дверей и посетить подготовительные курсы. Там можно и себя показать, и на вуз посмотреть.

- Я посетила несколько заседаний flash-клуба Университета профсоюзов, - вспоминает студентка третьего курса «режиссуры мультимедиа» Евгения Фокина. - На заседаниях познакомилась с руководителем клуба, начала заниматься в его студии компьютерной графики и анимации. Благодаря ему я сюда и попала: необходимость рассматривать другие вузы просто отпала.

Выпускной.Фото предоставлено пресс-службой СПбГУП.

Забота и безопасность

Характерная черта высококлассного образование - забота о студентах. А потому дополнительным плюсом университета-кандидата будет, например, наличие студенческого само- управления, организация досуга.

- У нас самоуправление есть, с его помощью студенты высказывают свое мнение и участвуют в жизни университета, - объясняет студент-второкурсник специальности «экономика» Антон Минеев. - Самоуправление помогает в выработке лидерских качеств, учит работать в команде. Там ты понимаешь, что вместе мы - сила!

Не забываем про удобство и безопасность, которые идут рука об руку. Насколько удачно расположен вуз? Удобно ли до него добираться? Есть ли общежитие и насколько оно далеко? В идеале общежитие должно быть расположено в одном здании с аудиториями. Все это важно не только с утилитарной точки зрения: отдохнувший и чувствующий себя в безопасности студент - сконцентрированный студент.

- Когда приехала подавать документы, была приятно удивлена серьезным охранным постом при входе в вуз, - отмечает студентка второго курса «юриспруденции» Анастасия Малютина. - Значит, безопасность студентов важна для университета.

А еще студенческую пору недаром называют самой веселой в жизни. По-хорошему она должна состоять не только из лекций, практикумов и курсовых, но и из насыщенного досуга. Какие-то вузы отдают времяпрепровождение на откуп самим студентам, а более продвинутые предлагают развить себя на интересных внеурочных занятиях.

- Если бы мне пришлось выбирать университет сейчас, я бы точно обрат ила внимание на наличие всяких «активностей» в стенах вуза после лекций, - признается студентка второго курса специальности «журналистика» Алина Акиньшина. - Образованный человек - это не только профессионал в своей сфере, но и обладатель широкого кругозора, активист и творческая личность. Серость карьеру не сделает.

Подготовила: Ольга ВИЛЬДЕ.