2020-07-15T22:05:52+03:00
Спорт

Капитан "Спартака" Джикия рассказал про общение с Глушаковым после игры с "Ахматом"

Лидер "красно-белых" после игры ответил на вопросы журналистов
Евгений НЕСЫНАндрей ВДОВИН
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Капитан "Спартака" Георгий Джикия.Капитан "Спартака" Георгий Джикия.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Футболисты "Спартака" прервали свою серию из нескольких матчей без побед. Игра против "Ахмата", которая прошла в дождливом Тушино 15 июля, завершилась выигрышем хозяев поля со счетом 3:0. Капитан "красно-белых" Георгий Джикия был одним из лидеров команды. Оборона в матче сыграла надежно, не пропустив голов. После игр Джикия пообщался с журналистами, поделившись впечатлениями от поединка.

- Пересеклись на стадионе, он после игры чуть задержался, пожелали друг другу удачи, пожали руки, - сказал капитан "Спартака" Георгий Джикия про общение с Денисом Глушаковым после победной игры против "Ахмата".

- Судья после отмены гола как-то пояснял свои решения?

- Первый случай - он сказал, что возле штрафной все было. После игры пересмотрели, вроде до штрафной момент был. Второй момент с голом - сказал, мол, смотрим-смотрим. Подождали, сказал, что был офсайд. Понятное дело, что мы без телефона бегали, не можем посмотреть.

- Для вас принципиально, кто будет судить матч с "Зенитом"? Вы будете обращать внимание?

- Я не очень обращаю внимания на такое, ко всем судьям с уважением отношусь. Со всеми здороваемся и хорошо общаемся. Да, понятно, что бывают какие-то эмоции. Но всегда после игры жму руку.

- Атмосфера перед игрой с "Зенитом" ведь не может не давить на вас. Это ж "матч жизни"?!

- Да я бы не сказал, что это было какое-то давление. Это игра, полуфинал, Кубок и мы едем играть. То, что игра для нас будет проходить на выезде - это плюс для "Зенита". Но это только одна игра, на которую стоит настраиваться. Это та игра, которая, так скажем, может добавить позитива и хорошего настроения. Посмотрим.

- Можно сказать, что "Спартак" победой в Питере спасет сезон?

- Ну, сезон и Кубок - это разные вещи. Мы сейчас находимся на 8 месте, но это никуда не годится. То, что мы в полуфинале Кубка это очень хорошо. Посмотрим, что будет 19 числа.

- Вот была история, когда у Тедеско вымогали деньги мошенники. Может ему как-то пояснили, что есть такие люди в России.

- Ну это уже не первый раз такое, нам часто люди пишут. Вот был недавно случай - мне писал какой-то типа доктор, но я его сразу послал. Потому что я деньги никому не даю.

- Просто принцип?

- Закончил заниматься такой благотворительностью. Только нуждающимся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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