Шамиль Газизов ответил на вопрос, за кого болеет в битве "Спартака" и "Уфы" за еврокубки

Гендиректор "Спартака" после домашней игры против "Ахмата", которая завершилась победой москвичей со счетом 3:0, развернуто пообщался с журналистами. Шамиль Газизов только недавно был назначен на должность в столичном клубе после нескольких успешных лет работы с "Уфой". Газизов остался доволен итогами встречи с грозненцами, о чем и сказал напрямую:

- Я думаю, что три гола во втором тайме ответ тому, что как надо играть. И надо играть в атаку! Ребята - молодцы. Я думаю, что как раз на положительных эмоциях перед игрой с "Зенитом" мы быстро восстановимся.

- "Спартак" и "Уфа" борются за Лигу Европы. Вы за кого болеете?

- Ну, я в "Спартаке" работаю... Это так. У нас задача - набрать в последнем туре сезона три очка.

- Смотрели спорные моменты матча?

- Я смотрел эти моменты. Но я благодарен команде за то, что они ответили. И поэтому мне комментировать нечего. Потому что три гола это ответ на судейство и всем остальным.

- Как вам итоги расследования по Лапочкину?

- Ну, провели полиграф. Ответ - никаких подозрений.

- Как часто вы общаетесь с Доменико Тедеско?

- Общаюсь с ним каждый день, он знает, что мы его поддерживаем. И он находится на правильном пути.

- Возможные трансферы на следующий сезон с ним обсуждаете?

- Конечно! Мы в работе с ним каждый день. Сейчас он будет сосредоточен на игре с "Зенитом" и я думаю что мы все будем друг другу помогать.

- После вашего назначения на должность гендиректора "Спартака" назывались фамилии футболистов из "Уфы", к которым вы вроде бы присматриваетесь.

- Я понимаю, почему идет такой разговор. Я руководил "Уфой" и естественно знаю людей там. Все трансферы в тишине будут происходить в тишине. Рано о чем-то говорить.

- Бюджет "Спартака" будет как-то меняться?

- В течение ближайшего времени он будет утвержден. И мы будем жить хорошо и достигать новых высот, которые недавно были потеряны.

- Есть у "Спартака" интерес к Урунову?

- Говорить о чем-то конкретно пока рано. "Спартаку" нужно точечное усиление, но какой это будет игрок - я говорить не будут. Команда у нас молодая, ее нужно чуть-чуть сбалансировать, добавить красок и будут победы.

- Говоря о балансе, вы имеете ввиду, что клубу нужны опытные футболисты?

- Речь идет о балансе в игре. А кто это будет - молодые футболисты, опытные, это будем решать вместе с тренерским штабом и клубом.

- На игру в Петербург отправитесь?

- Я всегда с командой, стараюсь никогда не пропускать ничего. Это моя работа и я стараюсь ее выполнять достойно.

- Перерыв в чемпионате будет только три недели. Когда будет объявлено о трансферах?

- Вот эти движения и разговоры о том, что нужно быстро делать трансферы - они абсолютно неверные. Мне кажется, надо верить в тех игроков, которые у нас есть. А если трансферы произойдут - то они будут сбалансированы. И мы будем подходить к этому аккуратно.

- Общались с вашим предшественником Томасом Цорном?

- Нет, не общались с ним. Но мне передали все дела. Я прекрасно знаю Томаса, он свою душу и сердце тут оставил. И я постараюсь преумножить все в "Спартаке".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/790761" frameborder="0"></iframe> Шамиль Газизов после матча Спартак - Ахмат.

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