А ну-ка отгадай!

После каждого вопроса мы указали в скобках количество букв в правильном ответе. Вам надо вычеркивать из сетки задачи слово за словом во всех направлениях.

Желаем удачи!

1. Какое великое русское озеро можно заполнить девяносто четыре раза такими водоемами, как Азовское море? (6)

2. В какой африканской стране друг друга приветствуют дождем? (8)

3. К какому континенту относится самое чистое море на земле? (10)

4. В чем совершенно бесполезно толочь воду? (5)

5. Каким металлом особенно богата морская вода? (5)

6. Последний в году водный знак зодиака. (8)

7. Какое космическое состояние превращает каплю воды в правильный шар? (11)

8. Что согласно русской загадке «в воде родится, но воды боится»? (4)

9. Термальная вода из Франции. (4)

10. Какая сказочная волшебница растаяла, после того как девочка Элли окатила ее водой? (8)

11. Минеральная вода, которую предпочитают герои чеховских произведений. (11)

12. Главный двигатель приливов и отливов. (4)

13. К какому морю относят большую часть Бермудского треугольника? (10)

14. В каком море развеяли прах английского писателя Герберта Уэллса его сыновья? (8)

15. Какой плод, если он спелый, обязательно всплывет, будучи помещенным в сосуд с водой? (5)

Фото: Shutterstock

16. «Воду мы начинаем ценить не раньше, чем высыхает ...» (7)

17. Какая минеральная вода упомянута в самом начале романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»? (6)

18. Водяные часы из античных времен. (9)

19. Море, чью экологию подпортили захоронения химического оружия после Второй мировой. (10)

20. В какой стране по случаю Нового года всех прохожих обливают водой? (7)

21. Под каким камнем из «Голубиной книги» течет «живая вода»? (7)

22. В какой игре обязательно уметь плавать? (9)

23. Незаменимый компонент воды. (8)

24. Чем в русской поговорке пишут по воде? (4)

25. Какой цвет у птицы, за которой охотятся герои песни группы «Машина времени», говорящие о себе: «Мы в воде ледяной не плачем»? (11)

26. Катание по воде с помощью воздушного змея. (11)

27. «Какое тебе дело до формы кувшина, если тебя мучает ...?» (5)

28. Что следует размешать в горячей воде, чтобы получился клейстер? (7)

29. Где лечат нарзаном из природных источников? (10)

30. Где проходят соревнования по синхронному плаванию? (7)

Фото: Shutterstock

ОТВЕТЫ:

1. Байкал. 2. Ботсвана. 3. Антарктида. 4. Ступа. 5. Калий. 6. Скорпион. 7. Невесомость. 8. Соль. 9. «Виши». 10. Бастинда. 11. Сельтерская. 12. Луна. 13. Саргассово. 14. Северное. 15. Арбуз. 16. Колодец. 17. Нарзан. 18. Клепсидра. 19. Балтийское. 20. Таиланд. 21. Алатырь. 22. Ватерполо. 23. Кислород. 24. Вилы. 25. Ультрамарин. 26. Кайтсерфинг. 27. Жажда. 28. Крахмал. 29. Кисловодск. 30. Бассейн.

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