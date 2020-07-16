2020-07-16T01:48:54+03:00
Звезды

«Лиза захотела новый дом»: Из-за 25-летней Арзамасовой Илья Авербух строит новый особняк

Судя по всему, фигурист решил жениться на звезде сериала «Папины дочки»
Алина ЧЕРНОВА
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Илья Авербух и Лиза АрзамсоваИлья Авербух и Лиза АрзамсоваФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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На прошлой неделе 46-летний Илья Авербух и 25-летняя Лиза Арзамасова сообщили журналистам о своём романе.

Но, как объяснила «КП» ведущая шоу «Фигурвью» и главный аналитик российского фигурного катания Елена Родина, роман Авербуха и Арзамасовой начался еще, когда Лизе было 17 лет.

Как раз после ее участия в ледовом шоу, где ее тренировал Авербух.

Более того, видимо, Илья, по словам Елены Родиной, ещё в 2010 году был очарован Лизой.

- В 2010 году (через месяц после премьеры шоу «Лед и пламень» на ТВ) Арзамасова вместе с Алексеем Тихоновым вела ледовую премию Авербуха «Хрустальный лед».

Ну какая она ведущая, девчонка же совсем была. За год до этого, в 2009-м ведущей была Катя Стриженова. Понимаете уровень, да? Все очевидно, -говорит Елена Родина.

А блогеры, в свою очередь заметили, что ещё месяц назад Арзамасова выходила в прямой эфир Инстаграма из дома Авербуха. То есть они живут вместе уже давно, а не просто встречаются.

Кстати, сейчас Авербух готовится к переезду в новый дом.

- Лиза, видимо, захотела новый дом,-соглашается с нами ведущая «Фигурвью» Елена Родина. - Если бы не Арзамасова Илья Авербух ещё лет 10 жил бы в старом доме.

Старый дом на берегу Истринского водохранилища фигурист планирует разобрать и продать к осени. На его место приедет более просторный особняк.

stroykottedjstroykottedj
ГК "Строй Коттедж" в гостях у Ильи Авербуха - продаем построенный дом и планируем новый У Ильи @averbukhofficial на участке уже построен отличный дом, т.к. планируется расширение этот дом продается
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Кстати, вместе с Лизой и Ильей живет 16-летний сын Авербуха и фигуристки Ирины Лобачевой Мартин. Правда пока неизвестно, как подросток принял мачеху.

ИСТОЧНИК KP.RU

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