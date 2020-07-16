Экономические и социальные последствия «второго» карантина в Казахстане будут максимально смягчены

«Вторая серия» карантинного режима в Казахстане станет более продолжительной, чем планировалось ранее, такое решение власти страны приняли 14 июля. Карантин в Республике Казахстан был возобновлён 5 июля и должен был длиться две недели, однако для более эффективной борьбы с пандемией его временные рамки раздвинуты. «Из-за эпидемиологической ситуации в стране режим карантина продлится ещё две недели, - написал в Twitter президент страны Касым-Жомарт Токаев. - Основным требованием карантина для защиты здоровья наших граждан является строгое соблюдение самоизоляции».В эти недели по расчётам медиков эпидемия коронавируса в Казахстане достигнет своего пика, поэтому сравнение количества заболевших с аналогичными цифрами предыдущих месяцев способно породить ощущение кризиса. Насколько оно оправдано?

Статистика и стратегия

Обратимся к сухим цифрам мировой статистики. К настоящему моменту в Казахстане зафиксирована 61 тысяча заболевших коронавирусом и 375 случаев летального исхода. Более половины заболевших уже выздоровело, смертность от коронавируса составляет 0,5% от общего числа заразившихся. Для сравнения: в Соединённых Штатах Америки число заболевших составило 2,9 млн. человек, смертность - 4,4%. В мировом рейтинге американского Университета Джонса Хопкинса Республика Казахстан занимает 31-ю позицию по распространению заболевания. По данным международного агентства worldmeters.info, Казахстан вышел на 54-е место по показателю заразившихся на 1 миллион жителей и 113-е место по смертности. Можно также добавить, что судя по последним заявлениям Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время эпидемиологическая ситуация в мире в целом явно не улучшается, несмотря на прогресс в некоторых странах.

Тем не менее, проблема с динамикой пандемии COVID-19 в Республике Казахстан действительно существует. Но существует ли где-нибудь в мире единственно верный рецепт борьбы с этим ранее неизвестным злом? Для его отражения каждое государство применяет собственные ноу-хау и справляется с вызовами по мере своих возможностей. Эта задача последовательно решается в Казахстане, власти которого постоянно проводят работу над ошибками, адаптируются к новым «зигзагам» пандемии, выстраивают стратегию и тактику.

Линия защиты - от медицины до экономики

10 июля на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвёл итоги работы по противодействию эпидемии и поставил задачи, относящиеся к новому периоду борьбы с COVID-19. Президент подверг публичной критике допущенные ошибки в работе ряда центральных и региональных органов власти. Глава государства отметил, что вся ведущаяся в Казахстане статистика - абсолютно прозрачная. Всевозможные информационные вбросы имеют мало отношения к реальности и нацелены лишь на дестабилизацию обстановки. Правительство Республики Казахстан провело «кадровую встряску» в системе здравоохранения, заменив её руководство, одновременно с этим Министерству здравоохранения предоставлены более широкие полномочия по межведомственной координации в сфере противостояния эпидемии. Одним из первых шагов нового министра Алексея Цоя стало то, что с начала июля бессимптомные формы коронавируса были добавлены в общую статистику заболеваемости (до июля учёт заболевших проводился раздельно). Внешне это увеличило число зафиксированных случаев заболевания, однако и логика этого шага очевидна, поскольку обе формы болезни представляют опасность для окружающих.

Сегодня новый топ-менеджмент министерства разрабатывает пакет мер по борьбе с пандемией, за основу взят опыт государств с высоким уровнем медицинского обслуживания, которые уже преодолели пик заболеваемости. Готовится обновлённый протокол лечения коронавируса с учётом вспышки пневмонии, вызванной инфекцией. В Казахстане работает группа из нескольких десятков врачей-россиян, они делятся своим бесценным опытом с местными коллегами. В рамках общенациональной программы «Слышащее государство» власти Казахстана оперативно реагируют на общественные сигналы о перебоях в поставках лекарств и оборудования. Президент страны поручил сменить руководство двух организаций, ответственных за распределение медикаментов и доступ населения к медицинским услугам. Назначено новое руководство Фонда обязательного медицинского страхования, задача которого обеспечивать равный доступ всех групп населения к медицинским услугам. Сменилось также руководство компании «СК Фармация» – государственной организации, распределяющей медикаменты в регионах страны. Перед новым руководством поставлена задача бесперебойных поставок лекарств.

Выступая на прошлой неделе с обращением к народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заверил, что проблема с лекарственным обеспечением оперативно решается. Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил об активизации работы с иностранными партнёрами, в Казахстан уже прибыли два российских самолёта с медицинскими масками, защитными костюмами и лекарственными препаратами. Это 55 тонн лекарств для продажи в аптеках.

Посольство и Торговое представительство Казахстана в России помогают казахстанским фармацевтическим компаниям наладить контакты с российскими предприятиями для закупки медицинских препаратов и отправке их в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев также распорядился создать необходимый резерв лекарств и медицинских изделий. В рамках этого распоряжения будет дополнительно закуплено более 4 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких на случай дальнейших всплесков эпидемии, причём более 3 тыс. аппаратов ИВЛ будет закуплено у отечественных производителей, которые приступят к их производству уже в августе (первая партия составит 595 аппаратов).

Казахстан готовится максимально смягчить экономические и социальные последствия «второго карантина». Как и в случае с введением чрезвычайных мер 16 марта, государство будет оказывать денежную помощь на продукты питания отдельным категориям населения, а также гарантирует социальные выплаты временно потерявшим доходы. В стране разрабатывается пакет мер экономического стимулирования в условиях спада деловой активности, правительство и Национальный банк подготовили план действий по поддержке отраслей экономики и населения. Для повышения эффективности доходной части бюджета будут подвергнуты анализу налоговые преференции и льготы. С целью формирования стабильной среды для привлечения прямых инвестиций парламент страны рассмотрит изменения в законодательство, призванные обеспечить сохранение условий для стратегических инвесторов.

Введение и продление вторичного карантина в Казахстане сделано не от хорошей жизни. Но поводов для алармистских настроений нет. Тем не менее, и этот шаг властей страны послужил пищей для истеричных слухов и спекуляций. Как заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, «некоторые лица устраивают политические игрища, распускают слухи, подогревают ситуацию разного рода предположениями и призывами, пытаются разжечь рознь в обществе». Тем, кто готов схватиться за голову, прочитав в социальных сетях о том, что возвращение карантинных мер предваряет собой «катастрофу», стоит обратить внимание, например, на такой факт: в момент, когда пишутся эти строки, в лентах информационных агентств появились сообщения Каталония вводят жёсткий карантин на территории региона, где проживает 160 тыс. человек. Жителям запрещено выходить из домов за исключением случаев острой необходимости, закрыты все магазины, кроме продовольственных, рестораны могут продавать еду только с доставкой на дом. И никто, кажется, не паникует, хотя именно Испания стала одним из мировых рекордсменов по числу жертв коронавируса.