Собянин надеется, что в Москве осенью-зимой возобновится турпоток из других стран

Турпоток из других стран возобновится в столице уже осенью-зимой. Такую надежду выразил мэр Москвы Сергей Собянин в эксклюзивном интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM).

При этом мэр отметил, что уже сейчас очевидно, что зарубежных туристов в этом году будет намного меньше.

- Конечно, без этого уже трудно представить наш город, - сказал Сергей Собянин. - В целом от туристической отрасли город получал около 120 миллиардов рублей в год только налогов, только в городской бюджет. Это такая приличная история, и плюс огромное количество организаций малого, среднего бизнеса, которые занимались обслуживанием туристов, туристическим бизнесом. Для нас это очень важно.

Собянин считает, что занятые в сфере туризма компании смогут справиться с последствиями пандемии.

- Если даже и будет какое-то серьезное падение в этом году, надеюсь, что этот бизнес восстановится, - добавил мэр. - Мы, по крайней мере, делаем для этого всё.

По его мнению, несмотря на трудности, ситуация с коронавирусом дает российскому туристическому бизнесу хороший шанс окрепнуть и понять свои достоинства и возможности.

Полную версию второй части эксклюзивного интервью мэра Москвы Сергея Собянина читайте на kp.ru и слушайте сегодня в 18.00 мск на Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM)

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