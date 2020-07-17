На Солнце вспыхнули «пионерские костры» и появилось какое-то загадочное кольцо

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейское космическое агентство (ESA) обнародовали уникальные фотографии поверхности Солнца, сделанные с борта Solar Orbiter - космического аппарата их совместной миссии.

Так выглядит Солнце с расстояния в 77 миллионов километров.

- Cнимков Солнца со столь близкого расстояния у нас еще не было, - уверяет Холли Гилберт (Holly Gilbert) из Центра космических полетов Годдарда (NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland), отвечающая за научную часть «солнечного» проекта.

Solar Orbiter, стартовавший с Земли 9 февраля 2020 года, фотографировал Солнце с расстояния в 77 миллионов километров. Там он оказался 15 июня 2020 года во время первого сближения со светилом. На днях зонд передал все собранные тогда данные, включая снимки, часть которых ученые решили показать широкой публике.

- Мы не ожидали получить такие впечатляющие результаты так быстро, - вторит коллеге из NASA Дэниел Мюллер (Daniel Müller) из ESA.

Что особенно впечатлило? Ученые увидели то, о чем прежде и не догадывались. На снимках, сделанных в ультрафиолетовом диапазоне, они разглядели миниатюрные вспышки, которые то и дело возникали на поверхности светила. «Пионерские костры» (campfires) - так их назвали.

Мини-вспышки или "пионерские костры" на поверхности светила.

Ученые знают, что «костры» в миллионы раз слабее обычных солнечных вспышек. Природу феномена они пока не прояснили. Однако не исключают, что именно в «кострах» скрыта разгадка одной из самых «жгучих» солнечных тайн. А именно ответ на вопрос, почему внешняя атмосфера светила гораздо горячее его видимой поверхности.

Температура на поверхности Солнца едва превышает 6 тысяч градусов. Кй следовало бы убывать по мере удаления от светила. Но температура, наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.

«Костры» мини-вспышек вполне могут способствовать аномальному нагреву. Но эту гипотезу еще предстоит уточнить, присматриваясь к светилу во время последующих сближений, минимальное из которых составит 42 миллиона километров. Ожидается, что на подлете станут видны полярные области Солнца, недоступные для наблюдений с Земли.

Снимки Солнца в разных волновых диапазонах.

Solar Orbiter порадовал и любителей аномального. Они заметили на Солнце нечто совсем странное: прямо посередине одного из снимков видно какое-то черное кольцо, похожее на бусы. Аномалия расположилась рядом с «кострами».

Что это за упорядоченная структура? Дефект съемки или отражение неких процессов, происходящих в глубине светила? В NASA никак пока не разъясняют суть. Но вряд ли тут когда-нибудь разделят мнение энтузиастов с богатым воображением, которые называют кольцо с бусинками инопланетным разведывательным зондом – вроде Solar Orbiter, только гораздо крупнее.

Снимок с кольцрм - из числа обнародованных NASA и ESA.

Рядом с Солнцем и в самом деле находится еще одни зонд, но наш земной - «Паркер» (Parker Solar Probe). Он шлет на Землю снимки из атмосферы светила и на кольцо он совсем не похож.

Solar Orbiter и Parker Solar Probe возможно разгадают еще одну солнечную тайну - тайну солнечного ветра. Этот горячий поток заряженных частиц, несущихся от Солнца со скоростью в несколько миллионов километров в час, «омывает» всю нашу систему. Земля «чувствует» его всплески. А рядом с Солнцем - у поверхности - никакого ветра нет. Почему? Пока непонятно. Ученые разберутся. Сами, без инопланетян.