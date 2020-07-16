2020-07-16T21:34:36+03:00
Звезды

Гарик Харламов подал на развод: артист теперь ужинает у друзей и проводит вечера в окружении блондинок

Артист устраивает холостяцкую жизнь
Ирина ВИКТОРОВА
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Теперь холостяка Гарика кормить некому.Теперь холостяка Гарика кормить некому.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Гарику Харламову за последний месяц приписали уже пару романов. Появилась информация о том, что Гарик проводит вечера с артисткой Яной Кошкиной. Оказалось, что это не так – Харламова и Кошкину связывают только творческие узы. Что происходит сейчас в жизни холостяка Гарика Харламова?

39-летний артист все еще в стадии развода. Харламов наконец-то подал заявление на раздел «совместно нажитого». Нажили они с пока еще женой артисткой Кристиной Асмус квартиру в центре Москвы и дом в элитном поселке Подмосковья. О воспитании дочери 6-летней Насти договорились – девочка живет с мамой в загородном доме, а папа активно участвует в воспитании наследницы. Причина развода – «тайна за семью печатями». Говорят, что с годами взаимопонимание ушло, начались скандалы. Кристина в сердцах проговорилась: «Все-таки над отношениями должны работать оба…» Пока Асмус активно берет подработки и даже рекламные конкурсы в соцсетях начала проводить, Харламов ведет светскую жизнь.

Гарик жених завидный. В последнем списке богатых и знаменитых Forbes он на почетном 20 месте с годовым заработком $2,9 млн. Поэтому на Харламова в определенных кругах светских дам объявлена настоящая охота: вот только Гарик «крепкий орешек» - интрижкам рад, а на серьезные отношения можно не рассчитывать. Харламов продюсирует проекты, снимается на ТВ, гастролирует, ведет корпоративы, у него есть интернет-магазины – дела идут в гору. С деньгами проблем нет, вот только в личной жизни не везет.

Коллега Харламова рассказывает kp.ru: «Гарика теперь все подкалывают, сватают, знакомят. Ляся приглашает к ним с Пашей на ужины: мол, теперь холостяка кормить некому. Никакого романа с Кошкиной у Харламова нет. Он посещает вечеринки – посиделки с друзьями, под гитару песни. Все люди обеспеченные собираются, все друг с другом знакомы. Гарика окружают длинноногие симпатичные блондинки. Но серьезных отношений у него пока нет». Интересно быстро ли Харламов попадет в сети третьей блондинки? Напомним, что не только вторая жена артиста Кристина Асмус была блондиной, но и первая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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