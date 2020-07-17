Германия не внимает угрозам США и поддерживает «Северный поток-2»

Внутри США — сносы памятников и массовые митинги борцов с расизмом, рейтинг действующего президента Дональда Трампа почти на 10 пунктов ниже, чем у его конкурента Джо Байдена, и это за 3,5 месяца до выборов.

Но во внешней политике Вашингтон продолжает гнуть свою линию. На днях госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции против крупнейших российских проектов последних лет. Речь о вторых нитках подводных трубопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток» (должны поставлять наше голубое топливо в ФРГ и Турцию соответственно):

— Все это не коммерческие проекты. Это инструменты Кремля для усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей, — заявил Помпео. — Это инструменты, которые подрывают Украину, прекращая нынешний транзит газа через данную критически важную для демократии страну. И это инструменты, которые, в конечном счёте, подрывают трансатлантическую безопасность.

За риторикой последовала конкретика — Госдеп грозит адресными санкциями против российских и зарубежных концернов, помогающих строить «Потоки»:

— Немедленно прекращайте в них участие, или рискуете столкнуться c последствиями. Соединенные Штаты всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности, — сочетает кнут и пряник Помпео, под «европейскими друзьями» имея в виду, прежде всего, Германию.

В самой ФРГ от таких предложений остались не в восторге.

— Недопустимо, чтобы США вмешивались в европейские вопросы, которые их не касаются. «Северный поток-2» чрезвычайно важен для нашей энергетической безопасности, — заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и лидер её фракции в Европарламенте Йорг Мойтен, подчеркнув, что экологический крен из-за отказа ФРГ от угольных и атомных электростанций (в том числе благодаря прошлогодним «эко-забастовкам» шведской активистки Греты Тунберг) может привести к перебоям в поставках энергии.

Строительство газопровода "Северный поток-2". Фото: nord-stream2.com

— Как крупная индустриальная нация, мы полагаемся на стабильное и доступное энергоснабжение. Без «Северного потока-2» на карту будет поставлена энергетическая безопасность Германии и Европы. Принимать решения по вопросам энергоснабжения и в отношении наших партнеров будем мы, а не Вашингтон, — сказал Мойтен.

Позицию АдГ поддержал и глава МИД ФРГ Хайко Маас:

— США пренебрегают суверенитетом Европы и её правом самостоятельно решать, откуда получать энергию, — заявил министр иностранных дел Германии.

Так что строительство «Северного потока-2», хоть и с проволочками, продолжается. По осторожным оценкам, он может быть введён в эксплуатацию до конца года.

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