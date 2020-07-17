2020-07-17T16:25:42+03:00
В мире

Германия не внимает угрозам США и поддерживает «Северный поток-2»

Госсекретарь США Майк Помпео пообещал жесткие санкции за российско-немецкий газопровод
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во внешней политике Вашингтон продолжает гнуть свою линию.Во внешней политике Вашингтон продолжает гнуть свою линию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Внутри СШАсносы памятников и массовые митинги борцов с расизмом, рейтинг действующего президента Дональда Трампа почти на 10 пунктов ниже, чем у его конкурента Джо Байдена, и это за 3,5 месяца до выборов.

Но во внешней политике Вашингтон продолжает гнуть свою линию. На днях госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые санкции против крупнейших российских проектов последних лет. Речь о вторых нитках подводных трубопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток» (должны поставлять наше голубое топливо в ФРГ и Турцию соответственно):

— Все это не коммерческие проекты. Это инструменты Кремля для усиления зависимости Европы от российских поставок энергоносителей, — заявил Помпео. — Это инструменты, которые подрывают Украину, прекращая нынешний транзит газа через данную критически важную для демократии страну. И это инструменты, которые, в конечном счёте, подрывают трансатлантическую безопасность.

За риторикой последовала конкретика — Госдеп грозит адресными санкциями против российских и зарубежных концернов, помогающих строить «Потоки»:

— Немедленно прекращайте в них участие, или рискуете столкнуться c последствиями. Соединенные Штаты всегда готовы помочь нашим европейским друзьям удовлетворить их энергетические потребности, — сочетает кнут и пряник Помпео, под «европейскими друзьями» имея в виду, прежде всего, Германию.

В самой ФРГ от таких предложений остались не в восторге.

— Недопустимо, чтобы США вмешивались в европейские вопросы, которые их не касаются. «Северный поток-2» чрезвычайно важен для нашей энергетической безопасности, — заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и лидер её фракции в Европарламенте Йорг Мойтен, подчеркнув, что экологический крен из-за отказа ФРГ от угольных и атомных электростанций (в том числе благодаря прошлогодним «эко-забастовкам» шведской активистки Греты Тунберг) может привести к перебоям в поставках энергии.

Строительство газопровода "Северный поток-2". Фото: nord-stream2.com

Строительство газопровода "Северный поток-2". Фото: nord-stream2.com

— Как крупная индустриальная нация, мы полагаемся на стабильное и доступное энергоснабжение. Без «Северного потока-2» на карту будет поставлена энергетическая безопасность Германии и Европы. Принимать решения по вопросам энергоснабжения и в отношении наших партнеров будем мы, а не Вашингтон, — сказал Мойтен.

Позицию АдГ поддержал и глава МИД ФРГ Хайко Маас:

— США пренебрегают суверенитетом Европы и её правом самостоятельно решать, откуда получать энергию, — заявил министр иностранных дел Германии.

Так что строительство «Северного потока-2», хоть и с проволочками, продолжается. По осторожным оценкам, он может быть введён в эксплуатацию до конца года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Британский МИД обвинил Москву в попытке сорвать выборы. И тут же заявил, что свидетельств нет

Обвинение основано на публикации документов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Норвегии проверяют самолет после сообщения о бомбе на борту
Карьера Андре Шюррле завершилась на "Спартаке" - футболист завершил выступления
Для тушения пожаров в России стали вызывать искусственные дожди
Мачеха-трансгендер Кардашьян решила стать вице-президентом при Канье Уэсте
Уголовное дело Михаила Ефремова направлено в прокуратуру
Майк Тайсон сразится с большой белой акулой
Обрушение здания в Мумбаи: погибло 10 человек
В РПЦ выразили сожаление из-за изменения статуса собора Святой Софии
Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Вакцинация против гриппа снизит число осложненных форм коронавируса, сообщили в Минздраве
Hyundai отзывает 18 тысяч кроссоверов Santa Fe с российского рынка
Ювелир закопал в лесах сокровища на миллион долларов и продает подсказки для поиска
18 штатов США объявили красной зоной по коронавирусу
Глава Минздрава рассказал, стоит ли России возобновлять авиасообщение с другими странами
Путин обсудил с Совбезом противостояние Азербайджана и Армении
Собянин сравнил эпидемию коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Синоптики рассказали, каким будет август в России
Индекс потребительского доверия в России упал до минимума за 15 лет
В Госдуме призвали вполовину снизить налоги для детских лагерей
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Хабаровском крае
Власти Японии запретят якудза давать детям сладости на Хэллоуин
Аналитики рассказали, когда и где дешевле отдыхать в Турции
Россияне рассказали, как самоизоляция отразилась на их отношениях
ФСБ предотвратила теракт в Хабаровске
Пол Маккартни и Ринго Старр выпустят совместный мини-альбом
У каждого пятого россиянина ухудшились отношения в семье во время самоизоляции