Глава Ростуризма Зарина Догузова - о Крыме и Байкале, дорогом и дешевом отдыхе в России и гламурных кемпингах

СТРАННЫЙ СЕЗОН

Летом самый главный чиновник – тот, кто отвечает за отдых, курорты и пляжи. В студию Радио “Комсомольская правда” мы пригласили главу Ростуризма Зарину Догузову.

- Зарина Валерьевна, сезон отпусков в этом году очень странный. До начала до июля мы не знали, сможем ли вообще поехать на море, или так и будут везде карантины-обсерваторы. Границы до сих пор закрыты...

- Да, курортный сезон на российских курортах начался поздно. Но продлится до глубокой осени.

- Вы договорились с метеорологами, чтоб придержали пляжную погоду до ноября?

- Вы знаете, отдых - это ведь не только пляж. В этом и была наша ключевая задача на лето-2020 – предложить туристам поездки не только на традиционно популярные курорты Крыма, Краснодарского края, Кавказских Минеральных вод, но и рассказать о других возможностях.

- Да, кто мог себе представить еще год назад, что чартеры с туристами полетят в Бурятию и Хакасию!

- Запуск чартеров не самоцель. Главное – сформировать доступные пакетные предложения. Чтобы человеку не нужно было ломать голову над тем, как долететь, где жить, что посмотреть. И нам удалось такие туры сделать по самым красивым местам нашей страны. Конечно же, не по всем. Сибирь, Русский Север, Карелия, Алтай, Байкал - и со стороны Бурятии, и со стороны Иркутской области. Очень много качественных и недорогих предложений на Волге.

Я сама собираюсь провести отпуск в августе на Алтае. И это будет совершенно новый опыт. Обычно я, как и большинство туристов, отдыхаю на берегу моря. В этом году поеду с друзьями в горы. Буду заниматься рафтингом (хотя я абсолютный новичок в этом), трекингом, наслаждаться красотой природы. И искать Шамбалу. Рерих в свое время организовал экспедицию на Алтай в поисках загадочной Шамбалы. Вход в нее, по легенде, находится рядом с горой Белуха.

Но в Крым я все же слетала, хоть и коротко, всего на два дня.

Каждый житель России хотя бы один раз в жизни должен побывать на Байкале, увидеть это уникальное озеро и искупаться в его водах. Фото: пресс-служба Ростуризма

АЖИОТАЖ И РОСТ ЦЕН – ЭТО ПРО ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА

- Теплого моря всем хочется. И самыми массовыми курортами были и будут пляжи на Черном море. В начале сезона были опасения: хватит ли мест в Крыму и Краснодарском крае, если туда поедут все, кто обычно отдыхал в Турции? И не вырастут ли цены?

- Там действительно большой ажиотаж. На Южном берегу Крыма уже забронированы 90 процентов номеров до конца лета. Но есть западное побережье Крыма, тоже очень красивое. И там много свободных мест в гостиницах. По ценам даже ниже прошлогодних. Когда говорят об росте цен, в первую очередь речь идет о Южном берегу Крыма, который пользуется повышенным спросом.

В среднем же туры стоят столько же, сколько и в прошлом году. На Черноморское побережье можно съездить за 25 - 35 тысяч рублей вместе с перелетом. Другое дело, что цены выросли в luxury-сегменте, на отели категории 4+ и 5 звезд. Объяснение простое - нехватка качественных отелей на Черноморском побережье. Это касается как Краснодарского края, так и Крыма. Да и всей страны.

- Ростуризм может что-то с этим сделать?

- Нужно строить новые гостиницы всех ценовых сегментов – от трех до пяти звезд. И реконструировать уже имеющиеся. Подавляющая часть гостиниц в нашей стране устарела. Почти 90 % номерного фонда надо обновлять. Но отели не появляются за год, к сожалению. Они строятся в кредит. Процентные ставки высокие, инвесторам невыгодно вкладывать деньги. Мы с прошлого года работаем над мерами поддержки бизнеса, заинтересованного в строительстве новых гостиниц и реконструкции старых. Речь идет о субсидировании процентной ставки, чтобы для инвестора она была не выше 3 – 5 %.

БАЛТИКА КАК “МОРЕЗАМЕНИТЕЛЬ”

- Могут ли в будущем составить конкуренцию Черному морю курорты, например, на юге Приморского края или на Каспии?

- Мне лично очень понравилась Калининградская область. Я там открывала курортный сезон пару недель назад и воспользовалась возможностью, чтобы чуть-чуть отдохнуть, провела там выходные с сестрой, посетила Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный. Была поражена невероятной красотой Балтики - широченные пляжи с белоснежным песком! Именно там первый российский пляж с “Голубым флагом” (престижным международным знаком, подтверждающим чистоту, удобство и безопасность. - Ред.).

Калининградская область может быть тем самым “морезаменителем”. Фото: пресс-служба Ростуризма

Мне, кстати говоря, повезло с погодой. Светило солнце, море было приятной температуры. Может, для меня подогрели? Я покупалась, позагорала. Мне и раньше говорили, что на Балтике какой-то особенный загар. Действительно, за полтора дня я загорела так, как будто неделю провела в Сочи.

Я считаю, что Калининградская область может быть тем самым “морезаменителем”, альтернативой очень достойной отдыху на Черноморском побережье. Особенно для людей, которые не любят жару.

ГЛЭМПИНГИ – БУДУЩЕЕ БАЙКАЛА?

- Мне кажется, каждый житель России хотя бы один раз в жизни должен побывать на Байкале, увидеть это уникальное озеро и искупаться в его водах.

- Вы искупались?

- Да! У меня друзья уже забавляются, говорят – везде, где, холодно, тебе тепло. Но мне правда опять повезло с погодой. Я плавала в Байкале несколько раз и достаточно долго. Абстрагировалась от температуры воды. Она была бодрящая и энергетически заряжающая. Не было холодно!

Другое дело, что на Байкале надо обустраивать пляжи, создавать инфраструктуру для туризма. Ее там практически нет. А спонтанный, неорганизованный, стихийный туризм вредит Байкалу. Я бы тут говорила о создании сети глэмпингов* и автокемпингов, в том числе и на Байкале. Это современные модульные конструкции, которые позволяют комфортно и недорого отдыхать, не нарушая экосистему, не вредя природе. На Западе это очень быстро развивающийся бизнес. У нас он только начинает появляться. Глэмпинги могут выглядеть и стоить очень по-разному, от самых простых и доступных до люксового сегмента, когда глэмпинг по комфорту сравним с пятизвездочным отелем.

АЛТАЙ ЗА 19 ТЫСЯЧ

- О Байкале многие мечтают, но не могут себе позволить – дорого..

- Так в этом и уникальность пакетных предложений, которые появились этим летом! Туры в Бурятию, на Байкал, стоят от 30 тысяч рублей на неделю - включая перелет, проживание, иногда даже экскурсию и питание. На Алтае цены вообще начинаются от 19 тысяч на человека (при двухместном размещении), включая перелет и неделю проживания.Такое возможно, только когда за стол переговоров садятся власти региона, туроператор, отельеры, Ростуризм. Туроператор готов оптом закупать номера в отелях, экскурсии у местных организаторов, блоки мест у авиаперевозчика. Таким образом появляется более дешевый тур.

Все программы, которые мы запускаем, стали возможны благодаря тому, что мы над ними работали весь прошлый год. Фото: пресс-служба Ростуризма

- Переговоры о снижении цен легко идут? Или приходится “продавливать”?

- В целом все мирно и полюбовно. Как правило. Хотя, конечно, разные ситуации бывают. Но те регионы, куда удалось сделать доступные пакетные туры, как раз шли навстречу. Сейчас работаем над другими маршрутами. Уралом – в частности, Башкирией. И Дальним Востоком, в том числе Камчаткой.

Конечно, нам предстоит очень системно работать. Потому что туризм случается там, где есть возможность добраться не через три региона, а напрямую и по доступной цене, есть нормальная дорога, инфраструктура, есть и где переночевать и чем заняться. Вот это и есть комплексный туристический продукт.

Мне часто говорят: а почему до сих пор ничего не делали? Отвечаю – это не так! Все программы, которые мы запускаем, стали возможны благодаря тому, что мы над ними работали весь прошлый год. Это и строительство отелей, и субсидии для туроператоров, и гранты. Вовсе не в том дело, что вдруг случился карантин, и границы закрыли. Границы откроются рано или поздно. А туризм нам надо развивать.

*От слов glamorous camping - гламурный кемпинг. Набирающий популярность вид отдыха на природе, когда вместо палаток туристы живут в комфортабельных шатрах, прозрачных сферах и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Турцию открыли? Туристы поверили – и массово ищут билеты в Анталью и Стамбул

Турецкие СМИ сообщили, что с 15 июля возобновляется авиасообщение между нашими странами. Спрос на билеты тут же вырос в 4 раза. Реальность, увы, не успевает за мечтой (подробности)

Список стран, где уже в июле готовы принять российских туристов

Как только Россия возобновит международное сообщение, туристам уже есть куда лететь! (подробности)