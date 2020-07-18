Сергей Собянин: День города в этом году состоится по расписанию

Часть 1, часть 2

«САМА ЖИЗНЬ ПОДТАЛКИВАЕТ НАС К ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЮ»

- Сергей Семенович, московские ученики эту весну провели как бы в школе, но на уроки они ходили, часто не вставая с кровати. Учебный год из-за коронавируса так и завершился на удаленке. Многие родители говорят о том, что онлайн-система занятий не всегда срабатывала. Как дальше будет развиваться образование в Москве с учётом новой реальности? Станет ли теперь основным дистанционное обучение?

- Все познается в сравнении. Понятно, что мы, проводя очное обучение в школах, привыкли к этой системе, когда учитель напрямую общается с учеником, начитывает материал, спрашивает. Это наша обычная школьная жизнь. Я думаю, ее невозможно заменить, даже не нужно пытаться. Потому что общение с учителем не только чисто учебный процесс, но и психологический, социальный, воспитательный. Плюс общение детей на одной площадке, когда они вместе мужают, взрослеют, познают мир.

С другой стороны, в ситуации с коронавирусом мы вынуждены были в течение одной недели переформатировать и перевести все образование Москвы в онлайн. Понятно, что идеальной ситуации мы за неделю не могли добиться. Но по сравнению с другими регионами и даже странами Москва была одной из самых подготовленных.

У нас была образовательная платформа – «Московская электронная школа», электронный дневник, электронный журнал. Через эти инструменты уже можно было и давать задания, и проверять, и брать материалы.

У нас хорошая оснащенность школ. У всех преподавателей есть ноутбуки.

У москвичей один из лучших скоростных интернетов среди городов миров, самый доступный и один из самых высокоскоростных. Обеспеченность города очень высокая, и сама технологическая платформа очень хорошая.

Все это вместе позволило, надеюсь, в какой-то степени восполнить этот пробел в очном образовании. Посмотрим, что будет с показателями ЕГЭ. Я надеюсь, что они будут вполне сопоставимы. Тем более, что это не только результаты 2-3 месяцев, а 11 лет, которые ребята проучились в школе. Я не думаю, что пандемия радикально повлияет на их знания, показатели, выбор профессии, университеты.

Нас сама жизнь теперь подвигает к тому, что надо развивать онлайн-образование.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем не менее, конечно, это огромный урок для нас и понимание возможностей онлайн-образования. Мы и раньше считали, что «Московская электронная школа» - это один из ключевых проектов технологического развития московского образования, один из его приоритетов и направлений, которые дадут продвижение по качеству образования, персонификации знаний, портфолио учеников.

Нас сама жизнь теперь подвигает к тому, что надо хеджировать эти риски и развивать онлайн-образование. Мы этим занимаемся вместе с Яндексом и Сбербанком, который развивает свою систему, с другими коммерческими системами. Надо просто не закукливаться в своей бюджетной системе, видеть все, что на образовательной поляне страны и мира происходит, чтобы двигаться вперед и быть конкурентными.

- На ваш взгляд, пандемия на ЕГЭ скажется в худшую или лучшую сторону?

- В лучшую вряд ли. Я буду надеяться, чтобы в худшую не сказалась. Она коснулась всех. ЕГЭ – это конкурентный экзамен. Баллы, которые вы набрали во время ЕГЭ, конкурируют с другими учащимися из других школ и других регионов страны. Москва вообще конкурентный город, и выпускники наших школ соперничают с лучшими учениками страны. Я надеюсь, что они останутся конкурентными.

«УЖЕ СКОРО ОТКРОЕМ ПАРК СЕВЕРНОГО РЕЧНОГО ВОКЗАЛА»

- В прошлом году классно благоустроили парк в Капотне. А сейчас что-то масштабное планируется?

- Конечно, благоустройство в этом году будет значительно меньшим по объемам. Мы уже просидели май, июнь, середину июля. Поэтому восполнить этот объем невозможно. Тем не менее, большинство текущих ремонтных дорожных работ и часть проектов благоустройства, по которым есть контракты, будут выполнены.

Я думаю, что работы во дворах составят не более 25-30 процентов от запланированного объема. Могли бы работать, наверное, летом, но когда люди сидели на самоизоляции дома, под их окнами шуметь, закатывать асфальт, было бы неправильно.

Из знаковых объектов доделаем только то, что начали. Это Северный речной вокзал - само здание, парк, соседние территории, а также следующая очередь благоустройства возле Киевского вокзала. На некоторых вылетных магистралях начнем работать. Но в целом объем, конечно, будет значительно ниже, чем в предыдущие годы.

Понимаете, все трудности проходят. После неудобств, которые мы переживаем, остается красивый город, которым мы наслаждаемся, гуляем, любим его. Все равно надо этим заниматься. Город огромный, что-то мы привели в порядок. Но есть огромные территории, которые находятся еще далеко не в лучшем состоянии, и ими надо заниматься. Особенно в районах. От программы «Мой район» мы не отказываемся. В этом году объем будет меньше, но постараемся его наращивать в последующие годы. Обязательства, которые мы взяли на себя, будем стараться выполнять.

«РЕНОВАЦИЮ УРЕЗАТЬ НЕ СОБИРАЕМСЯ»

- А сроки реновации сильно сдвинулись из-за коронавируса? Многие ждали, что к лету появится график переселения, но его пока нет...

- Это связано не с коронавирусом. Стартовые дома продолжаем строить, наращиваем новые строительные площадки и работаем. График переселения не сдвинется никоим образом, потому что мы стройку не останавливали. Создание самого графика основано на планах реализации проектов территорий. Проекты принимались не нами, а горожанами. Вы же помните, как бурно они все обсуждали. А нам нужно было принять порядка 86 крупных проектов планировок, не считая отдельных объектов. Их надо было создать, потом отдать на всеобщее обсуждение, обсудить, учесть все замечания.

Поэтому мы посчитали, что лучше чуть медленнее, с запозданием, но более качественно, уже на основе обсужденных и официально принятых проектов. Мы, не теряя ни минуты, во время пандемии провели электронные слушания всех оставшихся проектов планировок. Сегодня они находятся на утверждении постановлением правительства Москвы. Я считаю, до конца года по большинству из них определим этапы.

Мы все равно не сможем сказать, что вы переедете, допустим, 21 июня 2028 года. Этапы назовём, такие-то дома - в эти 5 лет, другие дома – в эти 5 лет. Мы обязательно это сделаем, работаем, ни на минуту никто не останавливался. У нас не было никакой задачи урезать эту программу, не дай бог. Она принципиально важная для нас, будем продолжать.

О ПРАЗДНИКАХ И ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ

- День города впереди…

- Я думаю, это первый фестиваль, который мы не пропустим. На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать. Скорее всего, он будет. Желаю всем здоровья и хорошего настроения. А самое главное - уверенности в завтрашнем дне.

РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС

Поедут ли дети на отдых этим летом

- Какая ситуация с путевками «Мосгортура»? Дети смогут выбраться куда-то в июле и августе? Или можно рассчитывать только на следующий год?

- Я думаю, лучше рассчитывать на следующий год. Мы вообще продлили эти путевки до конца 2020 года. Думали, что все-таки будет возможность поехать в другие регионы страны – на юг, в Краснодар, в Крым. Но в соответствии с постановлением главного санитарного врача России запрещены поездки из других регионов в летние детские лагеря. Можно только в рамках своего региона. Москвичи могут поехать только в Московскую область. Это небольшой объем. Большинство заявок и путевок у нас для поездок в другие регионы. Поэтому мы вынуждены будем, скорее всего, перенести, если ситуация не изменится, на следующий год.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/791120" frameborder="0"></iframe> Сергей Собянин: «День города в этом году состоится по расписанию».Мэр Москвы рассказал радио «Комсомольская правда» о том, как будет жить столица после пандемии

ЧАСТЬ 1

Сергей Собянин: От коронавируса полностью избавиться невозможно. Но, я надеюсь, мы избежим жесткой вспышки

Мэр Москвы дал эксклюзивное интервью Радио "Комсомольская правда" (97,2 FM). Сайт kp.ru публикует полную версию первой части беседы (подробности)

ЧАСТЬ 2

Сергей Собянин: Экономика столицы после коронавирусных ограничений вернется к нормальному развитию в ближайшие полгода

Для Москвы коронавирус оказался гораздо хуже, чем любой нефтяной кризис, считает мэр Москвы (подробности)