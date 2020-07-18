Русские школы в Киеве с 1 сентября запрещают, а Зеленскому советуют вернуться на сцену

«ЯЗЫК ВРАГА»

В Киеве проживает очень большой процент людей, которые уже 6 лет доказывают преимущественно уроженцам с Западной Украины, что имеют право говорить на родном, русском языке. Началось все с того, что киевляне эмоционально стали оправдываться и доказывать, что имеют-таки это право, пока представители Западной Украины не доказали оппонентам, что русский - язык оккупантов.

«Говоришь на русском, значит, поддерживаешь российскую агрессию,» - несется тут из каждого утюга. И как тут не будешь учить мову?

На днях привезли в гости внука. Включили с ним телевизор, и услыхав украинскую речь дикторов, спросила мальчика:

- Ты понимаешь по-украински ?

На что пятилетний ребёнок, простосердечно ответил:

- Нет, ничего не понимаю.

- А как же ты в садике? Как будешь учиться в школе?

- Мне не нравится и говорят очень быстро, - ответил подвижный и вполне развитый пятилетний мальчишка.

Родители ему читают по-украински, как обязаловку, но признаются, что тот сразу убегает, если читать книжки на украинском.

Я уверена, что это не единственный такой ребенок, на которого обрушится украинизация в школе, как она есть. И разве это не поражение в правах русскоязычного населения Украины? Но кому тут нужен русский язык, чтоб за него бороться и при этом сразу прослыть агентом Кремля? Дискриминационный закон, начисто лишающий русскоязычных украинцев права получать образование на русском языке – здесь отменить так и не решились.

За год пребывания Зеленского у власти, в столице не построено ни одной школы. А русских школ по новому закону просто не будет уже с этого года. Прямо с 1 сентября. Грядет также так же и сокращение учителей.

- Мы вообще никому не нужны, - делится со мной переживаниями учительница, которая работает на «удаленке» и жалуется, что вместо обещанных за 2 месяца 10 тысяч гривен (26 тысяч рублей) ей заплатили 4 тысячи, и все потому, что кто-то донёс, на нее, что она критиковала начальство за глаза. Даме тут же урезали зарплату и намекнули, что никто сейчас никого не удерживает. Теперь обиженная учительница английского готовится ехать в Европу, работать сиделкой.

Кому тут нужен русский язык, чтоб за него бороться и при этом сразу прослыть агентом Кремля?Фото: REUTERS

«РАБОТАТЬ НЕКОМУ», А «ПОРОШЕНКО ВОЗВРАЩАЕТСЯ»

Сегодня, если в Киеве на протяжении дня не услышал фамилию "Путин", то ты не в столице живёшь. Сосед мой Толя с именем президента России просыпается и отходит ко сну:

- Вот я все статьи Путина изучил, все понял про поправки к Конституции. Жаль, что уже возраст не тот имею, но пойду если надо Киев защищать с оружием.

- Так отменили вторжение, Толик. Россия передумала нападать на Украину, успокойтесь.

- Это сейчас отменили, а надо быть теперь ко всему готовыми. Жаль, у нас оружия не так много как в Америке, а то уже бы этот зрадник (предатель, - авт.) Зеленский в бункере сидел, - злобно прервал политический диспут Толик, голосовавший за Порошенко.

При этом рейтинг партии Зеленского «Слуга народа» действительно упал сразу на 48%, на что спикер парламента Разумков изворотливо убеждает граждан, что «это нормальный процесс», а в Киеве все чаще говорят о возвращении во власть Порошенко, подавшего свою кандидатуру на выборы мэра Киева.

Здесь открыто и горячо обсуждают возможный адюльтер Зеленского, беременность его пресс-секретаря, жену Елену, словно те им соседи по дому. Первую леди жалеют. Собственно, сам Зеленский своего политического фиаско не признает, а киевляне не без издевочки поговаривают, что Аваков (глава МВД) и Ко возят его везде как шута горохового, исключительно за компанию.

В Киеве все чаще говорят о возвращении во власть Порошенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Недавно пришлось чинить свою старую машину.

Директором небольшого автосервиса оказалась очень симпатичная женщина, юрист по образованию, которая пожаловалась, что не может найти рабочих, электриков (дикий дефицит уже лет 5), нет «золотых рук» как таковых.

- Всю весну на работу пытались устраиваться какие-то обкуренные мужики, которые рассказывают, что прошли войну на Донбассе, видели кровь и все такое. Глаза у них мутные и тяжёлые. Таких я сразу вычисляю и не беру, - призналась директор.

- А кто ж у вас работает?

- Нормальные есть, а лучше всего у нас работают бывшие инженеры возраста 50-60 плюс. У них и головы разумные, сила ещё есть, работать умеют и главное - нет этого гонора, - призналась директор.

Площадку автосервиса охраняли два толстых мужика лет 30 в чёрной форме охранников, чьи защитные маски висели на подбородках.

Охранники грелись на солнышке на лавке и рядом умиротворенно лежали огромные, добродушные собаки.

- Вот в охрану - да, отбоя нет от желающих, - добавила директор. - А как работать — так некому.

Это правда: охранников и проверяющих масочный режим в Киеве пруд пруди.

Знойная, жаркая окраина, бесприютная и теперь истерзанная бессмысленной политикой вышла на пик лета. Коронавирус никуда не девается, карантин на Украине власти продевают после еще на месяц, а Зеленскому в Киеве все настойчивее предлагают вернуться на сцену.

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