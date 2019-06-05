СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-05T13:52:01+03:00

Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" вырос почти до 50% Фото: REUTERS

Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня 2019 года по всей Украине

Изменить размер текста: A A

Исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что рейтинг партии "Слуга народа" главы Украины Владимира Зеленского за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.

- Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, - говорится в отчете.

Также преодолевают проходной барьер в 5% следующие партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 10,7%, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9%.

Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня текущего года по всей Украине. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом страны, который закреплен в конституции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/712891" frameborder="0"></iframe> Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU