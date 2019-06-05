Рейтинг партии Зеленского "Слуга народа" вырос почти до 50%
Исследование социологической группы "Рейтинг" показало, что рейтинг партии "Слуга народа" главы Украины Владимира Зеленского за два месяца до выборов в парламент вырос почти до 50%.
- Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 48,2% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, - говорится в отчете.
Также преодолевают проходной барьер в 5% следующие партии: "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 10,7%, "Европейская Солидарность" Петра Порошенко - 7,8%, "Батькивщина" Юлии Тимошенко - 6,9%.
Исследование проводилось с 29 мая по 3 июня текущего года по всей Украине. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский расскажет украинцам о плюсах вступления Украины в НАТО. Политик подчеркнул, что членство в альянсе и ЕС является стратегическим курсом страны, который закреплен в конституции.
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.
ИСТОЧНИК KP.RU