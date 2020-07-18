2020-07-18T13:21:27+03:00
В мире

Во Франции снова полыхает готический собор: В Нанте ищут следы поджога

Борьбу с огнем в Соборе Святых Петра и Павла ведут десятки пожарных
Алексей ОСИПОВ
Поделиться:
В городе Нант на западе Франции полыхает пожар в соборе Святых Петра и Павла.В городе Нант на западе Франции полыхает пожар в соборе Святых Петра и Павла.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В городе Нант на западе Франции полыхает пожар в соборе Святых Петра и Павла, сообщает телеканал BFMTV.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают более 70 спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало. Фото: REUTERS

Пожарные пытаются потушить огонь, информации о пострадавших пока не поступало.Фото: REUTERS

В Twitter спасательной службы провинции Атлантическая Луара зевак и местных жителей просят не приближаться к месту происшествия.

Очевидцы сообщили, что языки пламени в соборе были замечены примерно в 7:30 утра по местному времени (8:30 мск). Ведущие французские телеканалы уже начали прямую трансляцию с места событий. И пока сообщается, что огонь все еще полыхает внутри здания.

На месте работают более 70 спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен. Фото: REUTERS

На месте работают более 70 спасателей на шести пожарных машинах, а периметр собора оцеплен.Фото: REUTERS

Во Франции горит собор Святых Петра и Павла .В городе Нант на западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. На месте работают более 60 спасателей на шести пожарных машинах. Собор в Нанте одна из крупнейших готических церквей во Франции

Прокуратура города Нант заявила, что это мог быть намеренный поджог.

Собор Святых Петра и Павла в Нанте - одна из крупнейших готических церквей Франции. Он был заложен в 1434 году. Его строительство заняло 457 лет и завершилось только в 1891 году.

Высота этого собора всего лишь на 6 метров ниже столичного Собора Парижской Богоматери.

Очевидцы сообщили, что языки пламени в соборе были замечены примерно в 7:30 утра по местному времени. Фото: REUTERS

Очевидцы сообщили, что языки пламени в соборе были замечены примерно в 7:30 утра по местному времени.Фото: REUTERS

Напомним, во Франции недавно закончили реставрацию одной из главных достопримечательностей мира - Собора Парижской Богоматери. Огонь охватил его 15 апреля прошлого года, сообщал сайт KP.ru. Пожар удалось потушить лишь через сутки.

Высота этого собора всего лишь на 6 метров ниже столичного Собора Парижской Богоматери. Фото: REUTERS

Высота этого собора всего лишь на 6 метров ниже столичного Собора Парижской Богоматери.Фото: REUTERS

В Нотр-Даме полностью обрушились крыша, шпиль и часы. Ущерб был настолько силен, что предполагалось, что церковь придется снести и построить заново, однако, после проведенная тщательная экспертиза убедила реставраторов в возможности восстановить первоначальный облик собора без полной его перестройки. Уцелела не только структура здания, но художественные реликвии, хранившиеся в храме.

Во французском Нанте тушат пожар в Соборе святых Петра и Павла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Врач рассказал, почему новый коронавирус такой непредсказуемый
В Москву-реку вылилось дизельное топливо во время затопления судна
Фото Сергея Шойгу на отдыхе в Тыве показала его дочь
Мэрия Хабаровска оценила количество участников митинга в 10 000 человек
"Никчёмное чучело и ходячая катастрофа": Трамп оценил две вышедшие о нём книги
Каждый пятый россиянин поддерживает идею увеличить возраст молодежи до 35 лет
В Минздраве сообщили, когда начнётся вторая волна коронавируса и какой она будет
Google будет блокировать неподтвержденную информацию про коронавирус
Причина пожара в соборе в Нанте: Ищут криминальный след
В Чувашии применят новый подход к восстановлению прав обманутых дольщиков
Умер Джон Льюис, борец за права человека и конгрессмен
Мишустин: Россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми с 1 января 2021
В России за сутки зафиксировали 6 234 новых заражённых коронавирусом
В Нанте произошёл пожар в соборе Святых Петра и Павла
Евросоюз обеспокоен санкциями США против "Северного потока - 2"
Названы топ-10 стран, самых безопасных для путешествий
Россия сохранила уровень "ВВВ-" со стабильным прогнозом в рейтинге S&P
Аналитик: инвесторы найду альтернативу доллару, а рубль укрепится
В США обезглавили и подожгли несколько статуй Иисуса Христа и Девы Марии
В Ростуризме сообщили, когда отрасль сможет восстановиться
Врач призвал обязательно вакцинироваться осенью от гриппа из-за эпидемии коронавируса
МИД Китая: США лишились разума, нравственности и доверия
Герой СССР рассказал, как советский космический туалет шокировал астронавтов NASA
Последние новости на утро 18 июля 2020: В Росстате оценили уровень снижения реальных доходов россиян
"Эта власть должна уйти": Депутат Рады рассказал, как спасти Украину