2020-07-18T18:30:47+03:00
Происшествия

Версии гибели Анны Амбарцумян: Следователи выясняют, с кем блогер провела последний день

Незадолго до гибели психотерапевт-экстрасенс записала сообщение об угрозах коллекторов
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Блогеру Амбарцумян угрожали коллекторыБлогеру Амбарцумян угрожали коллекторыФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

У блогера, сексолога Анны Амбарцумян, которую нашли мертвой в гостинице «Петр I» на Неглинной улице, было немало проблем. Следователи, как стало известно kp.ru, сейчас отрабатывают сразу несколько версий ее смерти.

Известно, что накануне гибели девушка жаловалась коллекторов. В распоряжении kp.ru оказалась аудиозапись сообщений Анны известному адвокату Сергею Жорину. По словам девушки, долгов у нее не было, но она стала поручителем одной своей приятельницы, а та деньги не платила. Анна была частым гостем программ на главных федеральных каналах, лицо ее было узнаваемо и похвастаться роскошной жизнью и дорогими сумками она любила, сменяя наряды, демонстрируя в соцсетях отдых на яхтах. И называла себя королевой. Вот коллекторы и стали засыпать девушку сообщениями с угрозами, звонили с разных номеров и говорили, что зайдут к ней в гости, если она сама не перечислит нужную сумму денег. Незадолго до смерти Анна даже позвонила юристу Сергею Жорину и попросила совет, как быть.

- Коллекторы звонят мне по 10-20 раз в день. Она посоветовала пригрозить им, что напишу жалобу, но они мне стали писать: «Жди меня». Я живу одна и испугалась, если они узнают мой адрес, вдруг они что-то сделают будут стоять ждать меня возле дома, - рассказала Анна юристу.

- Версий много. Мы сейчас пытаемся восстановить ее последние разговоры и передвижения по городу, с кем она была, как она оказалась в отеле, - говорят в правоохранительных органах.

Четыре дня назад девушка ездила в гости в цирк к Эдгарду Запашному, снимала видео репетиции номера с тиграми – это последний пост ее в социальных сетях. На последних видео и фотографиях девушка была весела, ничто не предвещало беды.

У Анны Амбарцумян была яркая и насыщенная жизнь – съемки на телеканалах, работа психотерапевтом-экстрасенсом, она любила часто говорить об известной актрисе Алисе Фрейндлих, с которой ее связывали почти родственные связи – Анна крестила правнучку актрисы. С миром шоу-бизнеса у нее были тесные связи и обсуждать артистов она тоже любила. После смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, Анна Амбарцумян неоднократно комментировала действия актера.

- Он напуган, но своей вины он не чувствует. Регулярное употребление алкоголя и наркотиков приводит к распаду личности, вот оно и произошло у Ефремова, - комментировала для «КП» Анна Амбарцумян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Они очень агрессивно настроены»:Найденная мёртвой в отеле Анна Амбарцумян жаловалась адвокату Жорину на коллекторов

По словам женщины, некие люди атаковали ее звонками и смсками с угрозами (подробности)

Умершая в отеле блогерша Анна Амбарцумян гордилась родством с Алисой Фрейндлих и жила за счет богатых мужчин

Она называла себя королевой, врачом-психиатром и увлекалась темной магией (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Собянин рассказал о программе благоустройства Москвы в 2020 году
Сергей Собянин назвал онлайн-образование Москвы в дни пандемии одним из самых подготовленных в мире
Сергей Собянин заявил о невозможности заменить очную форму обучения дистанционной
Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям
Пожар уничтожил бесценные реликвии Франции в соборе в Нанте
Австралийская компания заплатит $28 тысяч за рекламу одежды, якобы способной защитить от COVID-19
Михаил Леус рассказал о погоде в курортных зонах России
Минобороны РФ отвергло связь между подготовкой войск и армяно-азербайджанским конфликтом
В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Армения рассказала МАГАТЭ об угрозах Азербайджана атаковать АЭС
"И электронный формат – не панацея": Экономист рассказал, почему трудовые книжки должны уйти в прошлое
Пожарные считают, что горящий собор в Нанте не повторит судьбу Нотр-Дама