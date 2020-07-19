После скандала с азербайджанцами в "Фуд сити" московские магазины завалили дешевыми фруктами из Армении

Армянские дальнобойщики на трассе "Дон" - признанные авторитеты. Это знают все, кто во время путешествия на Черное море рискнул проявить к водителям фур свое неуважение. Сговорившись по рации, дальнобойщики могут запросто загнать на трассе автолюбителя в "коробочку". Когда легковушка оказывается между четырьмя грузовиками, ее водитель может почувствовать себя сосиской на гриле. Кузов машины мгновенно перенимает тепло от раскаленных тентов.

Обычно через несколько минут плена водитель легковушки готов просить аборигенов этой опасной трассы простить его за грубость. Да, не стоит ссорится с армянскими дальнобойщиками или считать их иностранцами. В большинстве своем они граждане России и коренные жители Ростова-на- Дону.

Своей второй родиной армяне избрали этот южный город несколько веков назад не случайно: он был равноудален от Москвы и Еревана. Их предки также занимались доставкой товаров по Великому Шелковому пути. И сегодня, как и тысячу лет назад "караваны" грузовиков отдыхают днем в Ростове-на-Дону, а ночью разменивают вторую тысячу километров. Большинство свежих фруктов ежедневно попадают в Москву именно так.

Поэтому, когда в одном из московском "Перекрестке" появилась черешня и абрикосы по 150 рублей за килограмм, я решил узнать, а что с ними не так.

- Откуда фрукты, почему так дешево?

- А разве вы не слышали? На оптовом рынке "Фуд Сити" (продуктовая база на Калужском шоссе - прим.ред.) азербайджанцы запретили торговать армянскими товарами. Все фуры с армянскими номерами и фруктами разворачивают владельцы рынка. У нас никаких обязательств нет, поэтому мы с удовольствием взяли товар на реализацию, - пояснили "КП" в магазине о новом витке войны между двумя соседскими государствами.

Действительно, в сети есть сообщения о попытке посла Армении в России Вардана Тоганяна заступиться за дальнобойщиков, которых выгнали со столичного азербайджанского рынка.

- Больше 50 фур с армянскими номерами выгнали с рынка, не дали торговать. Чтобы фрукты не пропали пришлось искать другие точки сбыта скоропортящейся продукции, - заявил Вардан Тогонян после того, как охранники вытолкали его с территории рынка "Фуд Сити".

Чтобы предупредить конфликт с сотрудниками безопасности азербайджанской торговой точки, посол Армении попросил дальнобойщиков объезжать данный рынок стороной, и продавать товары в других торговых сетях. Водителям огромных фур, которые подъезжают к Москве, уже передали по рации новые конечные адреса.

Один из них - Торговый центр "Шелковый путь". Оттуда абрикосы и черешня поступает прямо на полки столичных магазинов.

Кстати, по данным дипломата Тогоняна владельцами "Фуд Сити" являются уроженцы Азербайджана, руководители компаний "Киевская площадь" Год Нисанов и Зарах Илиев.

Напомним, что в Москве, на фоне боевых действий и потерь на азербайджано-армянской границе из-за статуса Нагорного Карабаха, стали фиксироваться многочисленные конфликты на национальной почве.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении азербайджанца, который ударил полицейского во время задержания на митинге по статусу Нагорного Карабаха, которое прошло у азербайджанского посольства в Москве. Также появились ролики в социальных сетях, где азербайджанцы давят ногами ящики с абрикосами, которые они приобрели у армян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию

Москва может призвать Ереван и Баку к миру, но решить вопрос Нагорного Карабаха так, чтоб никого не обидеть, сегодня в принципе невозможно. Об этом известный политолог Георгий Бовт рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» журналисту Ивану Панкину (подробности)