18 Июль 2020 2020-07-18T22:35:51+03:00

Посол рассказал о запрете на торговлю товарами из Армении в «Фуд Сити» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фуры с армянскими товарами отказались пускать на рынок у Калужского шоссе в Москве

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Посольство Армении в Росси получило жалобы от экспортеров армянских товаров, которые заявили, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в российской столице. Как рассказал посол Вардан Тоганян, это информацию также подтвердили экспедиторы и водители фур.

- Вчера эти жалобы подтвердились официально. Более 50 машин с продукцией из Армении были изолированы, а товары убрали с торговых рядом. Основная проблема в том, что большинство товаров является скоропортящимися, - сообщил посол Армении в интервью РБК.

Посольство государства заинтересовалось ситуацией и попыталось в ней разобраться, отправив официальное заявление о поступающих жалобах московским властями. Как рассказал посол, представители диппредставительства поехали на рынок «Фуд Сити», однако администрация не захотела их слушать, выпроводив с территории торговой организации «силой».

Вардан Тоганян отметил, что некоторые фуры с армянской продукцией уехали на другие рынки, чтобы реализовать свою продукцию. При этом еще примерно 150 машин с товарами уже направляются в Россию с новыми партиями груза.

Посол подчеркнул, что не заявляет о причастности к инциденту руководства «Фуд Сити», ведь прежде чем делать какие-либо выводы, следует провести тщательное расследование случившегося.

Напомним, что в последние несколько дней серьезно обострился конфликт на армяно-азербайджанской границе. Начались столкновения 12 июля, когда позиции армии Азербайджана подверглись артиллерийское обстрелу подразделениями армянских вооруженных сел в Товузском районе. Ереван сообщил о гибели двух армянских офицеров, а Баку заявил об убийстве 11 азербайджанских военных.

Вчера Баку Азербайджан заявил о готовности нанести ракетный удар по АЭС в Армении в случае, если Ереван решит нанести удары по стратегическим объектам Баку. О данных угрозах представители Армении уже сообщил генеральному директору МАГАТЭ, ответив, что такие заявления попирают все нормы международного гуманитарного права и являются проявлением терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU