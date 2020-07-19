Россия будет править миром при помощи зерна
Россия станет одним из немногих государств мира, которая выиграет от глобального потепления, утверждает американское издание National Interest. Тогда как большинство ведущих аграрных страны мира ждут страшные засухи, в РФ увеличится площадь возделываемых земель, за счет оттаивания территорий Сибири и Крайнего Севера.
«По прогнозам ученых потепление увеличит в России площадь земель, пригодных к выращиванию пшеницы, на 4,3 млн квадратных километра. И хотя сейчас продажа пшеницы за рубеж составляет только 2,3% от всего российского экспорта, это уже составляет огромную долю мирового зернового рынка. Ожидается, что к 2028 году Россия будет контролировать пятую часть поставок зерна по всему миру», - пишет National Interest.
Многие страны уже стали зависимы от российской пшеницы, считают американские аналитики. Например, в этом году, когда Россия ограничила вывоз зерна за границу из-за коронавируса, проблемы испытали Египет, Турция и Бангладеш (именно эти страны входят в число главных покупателей нашей пшеницы, см. врезку «НАГЛЯДНО» ). А в 2010 году перебои с поставками российского зерна на Ближний Восток стали одной из главных причин «арабской весны» - серии революций в мусульманских странах.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Россия сможет использовать поставки зерна как аргумент в политических спорах. Как это уже происходит с экспортом нефти и газа», - пугают своих читателей авторы National Interest.
Завершается статья призывом к западным странам срочно принять решительные меры по противостоянию изменению климату, а заодно укрепить собственную продовольственную безопасность и снизить зависимость от российской еды. А то через 10 лет будет уже поздно, констатирует американское издание.
Россия станет одним из немногих государств мира, которая выиграет от глобального потепления, утверждает американское издание National Interest.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
НАГЛЯДНО
Экспорт зерновых* из России
2019 – 40,5 млн тонн
2018 – 56,2 млн тонн
2017 – 44,5 млн тонн
2016 – 34,9 млн тонн
2015 – 31,6 млн тонн.
* 78% экспортного российского зерна – пшеница, еще 13% - ячмень. Остальное – кукуруза, овес, рожь и другие культуры.
Главные покупатели российской пшеницы (по итогам 2019 года).
1. Египет – 6,1 млн тонн
2. Турция – 5,4 млн тонн
3. Латвия – 2 млн тонн.
4. Иран – 1,6 млн тонн.
5. Бангладеш – 1,6 млн тонн.
6. Саудовская Аравия – 1,3 млн тонн.
7. Нигерия – 1,2 млн тонн.
8. Вьетнам – 1,2 млн тонн.
9. Судан – 1,1 млн тонн.
10. Белоруссия – 0,9 млн тонн.
(По данным Федеральной таможенной службы).
ИСТОЧНИК KP.RU