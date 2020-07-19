2020-07-19T13:41:16+03:00
Экономика

Россия будет править миром при помощи зерна

Глобальное потепление дает в руки русских еще один козырь, переживает американское издание National Interest
Виктор МАТРОСОВ
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Многие страны уже стали зависимы от российской пшеницы, считают американские аналитики.Многие страны уже стали зависимы от российской пшеницы, считают американские аналитики.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россия станет одним из немногих государств мира, которая выиграет от глобального потепления, утверждает американское издание National Interest. Тогда как большинство ведущих аграрных страны мира ждут страшные засухи, в РФ увеличится площадь возделываемых земель, за счет оттаивания территорий Сибири и Крайнего Севера.

«По прогнозам ученых потепление увеличит в России площадь земель, пригодных к выращиванию пшеницы, на 4,3 млн квадратных километра. И хотя сейчас продажа пшеницы за рубеж составляет только 2,3% от всего российского экспорта, это уже составляет огромную долю мирового зернового рынка. Ожидается, что к 2028 году Россия будет контролировать пятую часть поставок зерна по всему миру», - пишет National Interest.

Многие страны уже стали зависимы от российской пшеницы, считают американские аналитики. Например, в этом году, когда Россия ограничила вывоз зерна за границу из-за коронавируса, проблемы испытали Египет, Турция и Бангладеш (именно эти страны входят в число главных покупателей нашей пшеницы, см. врезку «НАГЛЯДНО» ). А в 2010 году перебои с поставками российского зерна на Ближний Восток стали одной из главных причин «арабской весны» - серии революций в мусульманских странах.

«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что Россия сможет использовать поставки зерна как аргумент в политических спорах. Как это уже происходит с экспортом нефти и газа», - пугают своих читателей авторы National Interest.

Завершается статья призывом к западным странам срочно принять решительные меры по противостоянию изменению климату, а заодно укрепить собственную продовольственную безопасность и снизить зависимость от российской еды. А то через 10 лет будет уже поздно, констатирует американское издание.

Россия станет одним из немногих государств мира, которая выиграет от глобального потепления, утверждает американское издание National Interest. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Россия станет одним из немногих государств мира, которая выиграет от глобального потепления, утверждает американское издание National Interest.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

НАГЛЯДНО

Экспорт зерновых* из России

2019 – 40,5 млн тонн

2018 – 56,2 млн тонн

2017 – 44,5 млн тонн

2016 – 34,9 млн тонн

2015 – 31,6 млн тонн.

* 78% экспортного российского зерна – пшеница, еще 13% - ячмень. Остальное – кукуруза, овес, рожь и другие культуры.

Главные покупатели российской пшеницы (по итогам 2019 года).

1. Египет – 6,1 млн тонн

2. Турция – 5,4 млн тонн

3. Латвия – 2 млн тонн.

4. Иран – 1,6 млн тонн.

5. Бангладеш – 1,6 млн тонн.

6. Саудовская Аравия – 1,3 млн тонн.

7. Нигерия – 1,2 млн тонн.

8. Вьетнам – 1,2 млн тонн.

9. Судан – 1,1 млн тонн.

10. Белоруссия – 0,9 млн тонн.

(По данным Федеральной таможенной службы).

ИСТОЧНИК KP.RU

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