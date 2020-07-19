National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России "политическим оружием"
Издание National Interest выразило беспокойство и негодование из-за запрета России на вывоз зерна из страны.
По мнению авторов публикации, наше государство может использовать это как "политическое оружие". Так, например, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а если учесть еще и опасность глобального потепления, то страна может стать еще более мощной "зерновой державой".
Климатические изменения, по мнению журналистов издания, могут наряду с увеличением площадей пахотных земель также привести и к негативным последствиям. Среди них отмечаются лесные пожары и засуха.
Под другим углом рассмотрения проблемы потепление заявляется о возможности повышения зависимости других государств от российских поставок
Кроме того, авторы статьи отметили в публикации введение РФ квоты на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. По оценке журнала, Турции, Египту и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.
ИСТОЧНИК KP.RU