National Interest назвал запрет на вывоз зерна из России "политическим оружием"

19 Июль 2020 2020-07-19T07:37:10+03:00

Наша страна, по мнению авторов статьи, может стать еще более мощной "зерновой державой"

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Издание National Interest выразило беспокойство и негодование из-за запрета России на вывоз зерна из страны.

По мнению авторов публикации, наше государство может использовать это как "политическое оружие". Так, например, Россия к 2028 году может контролировать 20 процентов мирового экспорта зерна, а если учесть еще и опасность глобального потепления, то страна может стать еще более мощной "зерновой державой".

Климатические изменения, по мнению журналистов издания, могут наряду с увеличением площадей пахотных земель также привести и к негативным последствиям. Среди них отмечаются лесные пожары и засуха.

Под другим углом рассмотрения проблемы потепление заявляется о возможности повышения зависимости других государств от российских поставок

Кроме того, авторы статьи отметили в публикации введение РФ квоты на экспорт зерна из-за пандемии коронавируса. По оценке журнала, Турции, Египту и Бангладеш, пришлось в спешке искать источники для наполнения зерновых резервов.

ИСТОЧНИК KP.RU