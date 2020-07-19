Алексей Гордеев, вице-спикер Госдумы: Россию ждёт новая целина - до 20 миллионов гектаров

Американские журналисты подсчитали, что уже в ближайшие годы - из-за глобального потепления - позиции России на рынке зерна могут усилиться, и мы будем контролировать до 20 процентов мирового экспорта. Этой теме «Комсомольская Правда» посвятила очередной выпуск рубрики «Вопрос дня». Мы спросили у известных политиков и специалистов: «Какие ещё козыри будут в рукаве у России?»

- Действительно, здесь можно согласиться с выводами американских экспертов, - считает Алексей Гордеев. - Изменения погодных условий и климата в мире в целом (речь - о предстоящем резком потеплении. - А.Г.) - в то же время, в ряде регионов Российской Федерации создают благоприятные условия для растениеводства, в первую очередь, для производства зерна разных видов.

И это - тот потенциал, который будет только возрастать.

Алексей Гордеев, вице-спикер Госдумы, экс-глава Минсельхоза: "Мы и производство зерна будем наращивать, и продуктов животноводства - мяса, молока" 00:00 00:00

- И что это даст нам в итоге?

- Чем больше зерна - тем шире возможности для наращивания производства продукции животноводства - мяса птицы, свинины, говядины, молока...

В последнее время, по этим видам продовольствия Россия также наращивает экспорт.

- И куда это все отправляется?

- В частности, в юго-восточном направлении.

Но важно торговать не просто зерном или молоком, а - продуктами их глубокой переработки.

И здесь линейка очень большая – от крахмала до молочной кислоты.

- А - если конкретно?

- Там большой спектр продуктов, которые имеют достаточно высокие цены на мировых рынках. (Хотя там, конечно же, есть и конкуренция.)

Но, если Россия будет внедрять передовые технологии, - а у нас в этом смысле, действительно, достаточно большие возможности - мы можем и здесь продвигаться довольно уверенно.

Я бы сюда еще отнес производство биоэтанола. Это - перспективное, экологичное производство.

Здесь еще нужно вспомнить, что буквально на днях правительство Российской Федерации собирается принять (надеюсь, это обязательно произойдёт) государственную программу о вовлечении в оборот новых сельскохозяйственных земель. Имеются в виду те земли, которые были заброшенными, особенно в 1990-е годы.

- И много таких?

- Там потенциал - от 15 миллионов гектаров пашни до 20 миллионов.

- О, так много!

- Да - это как бы новая целина. Тем более, вы же из Оренбуржья, знаете, что это такое...

- Да, конечно! С самого раннего детства помню:

"Вьётся дорога длинная

Здравствуй, земля целинная!"

- Вот. Это - тоже недоиспользованные сегодня резервы для наращивания производства зерна.

Главное – под него найти новые рынки.

И эта продукция, конечно, пойдёт, прежде всего, на экспорт.