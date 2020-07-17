«Рано расслабились»: Что происходит с коронавирусом в регионах России

Как только в регионах начали отменять карантин и снимать одно ограничение за другим, многие россияне расслабились и забыли об элементарных мерах предосторожности. На улицах все реже встречаются люди в масках и перчатках, социальная дистанция в полтора метра не соблюдается и в магазинах, и в общественном транспорте. Люди ездят в битком забитых трамваях и маршрутках, загорают на официально закрытых пляжах, не думая, что рискуют своей безопасностью и здоровьем других людей. Ведь коронавирус пока никуда не исчез.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ РАССЛАБИЛСЯ

Пройдясь по улицам Санкт-Петербурга или хотя бы просто выглянув в окно, вы ничего напоминающего о пандемии не увидите. Народ настолько устал от самоизоляции и запретов, что теперь расслабляется в полную силу. В маске ходит, дай бог, если каждый пятый. В магазины и парки, несмотря на грозные таблички «Вход только в средствах индивидуальной защиты!», пускают всех. Летние веранды, особенно по выходным, забиты битком. О дистанции в 1,5 метра напоминают только красные квадратики разметки в торговых залах, в которые набиваются по двое-трое. При этом 16 июля в городе зафиксировали 256 новых случаев заболевания.

- К сожалению, еще на этапе развития эпидемии мы по каким-то причинам не пошли до конца и не организовали в Петербурге жесткий карантин, как это было сделано, например, в некоторых зарубежных городах, - констатирует заместитель директора по инновационной работе НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Александр Семенов. - Тогда нам удалось бы выйти из этого кризиса сравнительно быстро. Сейчас же, по моему мнению, у нас идет некая борьба между эпидемиологическими и экономическими требованиями и нуждами. С одной стороны – эпидемию мы пока что явно не победили. С другой – нужно позаботиться о бизнесе и предприятиях, да и хочется уже скорее вернуться к нормальной жизни.

По словам экспертов, из-за всего этого пандемия может затянуться еще на год.

В ИРКУТСКЕ ЗАБЫЛИ ПРО МАСКИ

По числу заболевших Иркутская область стремится к лидерам. Ежедневно в Приангарье фиксируют по 200-300 новых диагнозов. Правда, такое ощущение, что местных жителей это больше не волнует. В автобусах и магазинах горожане в масках во всех смыслах, как белые вороны. Их единицы. В регионе уже вовсю работают летние кафе и террасы, недавно открылись фитнес-клубы и все зоопарки. Словом, жизнь продолжается.

- В 82% случаев в заболеваемости виноваты обычные походы в супермаркет и поездки на транспорте, во время которых не соблюдаются правила безопасности, - объясняет рост заболеваемости в регионе врач, и.о. зампреда правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

В ПЕРМИ ПЛЯЖИ ЗАКРЫТЫ, НО ПРИ ЭТОМ ЗАБИТЫ

Несмотря на безумную жару, все пляжи в Пермском крае остаются закрытыми для посещений. Впрочем, горожан это не смущает. В выходные пляжи в городе напоминают сцену из фильма «Будьте моим мужем» - на берегу даже встать негде. В будни народу чуть меньше, но ни о какой социальной дистанции говорить не приходится.

Между тем, динамика коронавируса в Прикамье не дает поводов для оптимизма. До 8 июля в день выявляли 50-60 вновь заболевших, что дало властям повод смягчить часть ограничений – открылись крупные магазины, летние кафе, музеи, библиотеки и выставочные залы. Но затем произошел всплеск – рост заболеваемости до 87 человек.

Несмотря на безумную жару, все пляжи в Пермском крае остаются закрытыми для посещений. Впрочем, горожан это не смущает. Фото: Наталья Рогозина

- Рост заболевших на прошлой неделе на 20 процентов больше, чем на предыдущей. По многим инфицированным невозможно установить место и причины контактов. Это происходит потому, что жители легкомысленно относятся к масочному режиму, пренебрегают социальной дистанцией. В том числе, из-за этого сейчас идет небольшой рост заболеваемости, – говорит глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев.

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЗА НАРУШИТЕЛЯМИ МАСОЧНОГО РЕЖИМА БУДУТ СЛЕДИТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Растет число заболевших и в Приморье. Каждый день прибавляется по 50-70 новых случаев заражения, хотя до этого цифры шли на спад.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская считает, что причина этого роста в пренебрежении простыми правилами безопасности. Несмотря на то, что в Приморье действует масочный режим, соблюдается он в лучшем случае так – заношенная одноразовая маска в кармане, которую надевают перед входом в магазин. В худшем – вообще не надевают.

Официально купальный сезон в регионе так и не стартовал, но погода хорошая, поэтому пляжи забиты отдыхающими. И никакие полицейские не портят никому настроение. Горожан никто не поверят, не гоняет и не штрафует.

Появилась информация, что общественные места в Приморье начнут оснащать камерами с интеллектуальной системой распознавания лиц, они должны реагировать на отсутствие маски или значительное скопление людей. Информация о нарушениях будет передаваться в полицию, где и решат какие меры принять.

ХАБАРОВСК МИТИНГУЕТ, МЕДИКИ ЖДУТ ВСПЫШКУ

Динамика заболеваемости за последние пять дней выглядит так: 12 июля – плюс 94 заболевших, 13 июля – плюс 121, 14 июля – плюс 107, 15 июля – 98, 16 июля — 117 новых случаев. У многих заболевание протекает в тяжелой форме. Причин несколько. Как и в других регионах, хабаровчане забыли, что в транспорте и других общественных местах нужно соблюдать масочный режим. Как сообщил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, сейчас в крае занято 77,5% коек (в абсолютных цифрах свободно три с половиной сотни)

- В среднем, чтобы вылечить пациента, нужно от 14 до 40 и больше дней. Если прирост новых пациентов не шел, а он идет. Может встать вопрос о развертывании коечного фонда в кинотеатрах, спорткомлексах и так далее, - сказал министр в разговоре с «КП».

В региональном Роспотребнадзоре уже подумывают о возвращении режима самоизоляции, ведь пока рост заболеваемости связывают с его отменой и пренебрежением горожанами средствами защиты. Вдобавок к этому с 11 июля в Хабаровске шли митинги после задержания губернатора края Сергея Фургала. После таких массовых столпотворений медики предрекают скачок заболеваемости. Через две недели после окончания инкубационного периода (ориентировочно 23-24 июля), в городе ожидают по две-три сотни заболевших ежесуточно.

В КРЫМУ ТУРИСТОВ ПРИБАВИЛОСЬ, НО ВСПЫШЕК НЕТ

Крым, как и другие регионы России, постепенно выходит из режима коронавирусных ограничений. С 1 июля на полуострове официально стартовал курортный сезон - приезжих из других регионов, без каких-либо ограничений теперь заселяют в отели, проходить двухнедельную обсервацию не нужно, сдавать тексты на коронавирус тоже. Кафе, бары и рестораны открыты. Работают также аттракционы, аквапарки, спа-центры, сауны, и кинозалы. Масочный режим, введенный в Крыму с 12 мая, продолжает действовать, но его уже почти никто не соблюдает.

Крымчане в соцсетях возмущаются, что общественный транспорт порой забит битком, особенно в час пик. Тут речи нет ни о социальной дистанции в полтора метра, ни о масках, которых сейчас никто не носит.

- Если в апреле-мае 70-80% людей носили маски в транспорте, то сейчас редко увидишь хотя бы одного человека в маршрутке, который до сих пор защищает органы дыхания. Даже пожилые люди уже не боятся, - негодуют люди, при этом маски не надевают.

Некоторые крымчане боятся, что из-за массового приезда отдыхающих, которых не тестируют на ковид, может начаться вторая волна заболеваемости. Только за первые десять дней июля на полуостров прибыли больше 400 тысяч туристов, однако пока вспышек нет: среднее количество заболевших, которых фиксируют ежедневно, выросло с 10 (за последние две недели июня) до 13-ти человек (за первые две недели июля).

КРАСНОДАР ПРИНИМАЕТ ТУРИСТОВ И СНИМАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ

Отдохнуть сейчас можно и на курортах Краснодарского края. Сдавать текст на ковид и проходить обсервацию не нужно. Пляжи работают, в отели туристов заселяют. Количество заболевших в регионе с каждым днем снижается: в весенне-летние месяцы ежесуточный прирост составлял около ста человек, теперь эта цифра уменьшилась почти вдвое. С 18 июля здесь заработают аквапарки и аттракционы на открытом воздухе, откроются детские учреждения допобразования и спортивные школы.

На пляжах в Сочи яблоку негде упастьФото: Константин БРЕДНИКОВ

АВТОРИТЕТНО

Эпицентр COVID-19 переезжает из Москвы в регионы

Ярослав КОРОБАТОВ

Риски заражения коронавирусом в России по-прежнему высоки

Даже коронавирус оказался бессильным перед таким мощным явлением, как русский авось. После окончания периода самоизоляции народ с наслаждением игнорирует меры безопасности: позабыл о медицинских масках, в многолюдных компаниях отмечает победу над коронавирусом, игнорирует требования социального дистанцирования (см. отчеты наших корреспондентов из регионов). Не слишком ли рано мы начали расслабляться? Этот вопрос мы задали Артему Гилю, профессору Высшей школы управления здравоохранением Университета имени Сеченова.

- Если смотреть на статистику, то там ситуация напоминает плато с очень медленной, еле заметной тенденцией роста, - говорит Артем Юрьевич. - Но есть ощущение, что немалое количество инфицированных людей просто туда не попадают (например, не обращаются к врачу с легкими респираторными симптомами — прим. ред.). Кроме того, даже официальные цифры - около 6,5 тысяч заболевших по стране в день это очень много. На самом деле у нас сохраняется риск инфицирования, причем довольно высокий. Есть регионы, где серьезная ситуация с коечным фондом. Поэтому я считаю, что люди совершенно зря перестают соблюдать меры профилактики. Таким образом создается потенциал для будущей вспышки. Если в таких регионах, где уже сейчас непросто с койками, возникнет даже небольшая вспышка и увеличится количество пациентов, то система здравоохранения с такой нагрузкой не справится.

- Есть расхожее мнение, что эпидемия коронавируса в Москве затухает, но эпицентр перемещается в регионы. Так ли это на самом деле?

- Отчасти да, инфекция разъехалась по всей стране. По моим предположениям распространение коронавируса в регионы началось после майских праздников. Ежегодно на майские происходит массовый отток из Москвы тех, кто приезжает в столицу на заработки. Тоже самое произошло и в этом году.

- А если грянет вторая волна коронавируса?

- Даже если пойдет вторая волна, перегрузки системы московского здравоохранения вряд ли стоит ожидать, потому что в столице наладили механизм быстрого разворачивания ковидных коек. Мы, очевидно, не избежим смертельных случаев. Потому что нет еще эффективного метода лечения этой инфекции. Но с другой стороны есть признаки мутации вируса, есть данные, что он становится менее злокачественным. Поэтому можно ожидать, что вторая волна будет менее смертоносной, чем первая. В Москве пока нет признаков той серьезной ситуации, которая была в самом начале. А вот в провинции возникают новые эпицентры. Поэтому нельзя расслабляться, риски заразиться по-прежнему очень высоки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

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