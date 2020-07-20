2020-07-20T10:14:04+03:00
Происшествия

Автобус сбил трех человек на остановке в Москве

Из-под колес многотонного ТС спасатели достали одно тело
Андрей АБРАМОВ
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По информации МВД, пострадали три человека. Фото: Ким БАГИРОВПо информации МВД, пострадали три человека. Фото: Ким БАГИРОВ
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Утром понедельника, 20 июля, в московском Люблино пассажирский автобус протаранил остановку. Все случилось в районе дома по улице Ставропольская, 15. Махина снесла стеклянный остановочный комплекс и зацепила несколько пешеходов на тротуаре.

В Москве на Краснодонской улице автобус снес остановку с людьми.

— Ехал автобус №228 на повороте. Вместо тормоза водитель — женщина лет 30 — нажала газ. Помех никаких на дороге не было, поэтому связываю это с ошибкой водителя. Автобус въехал на остановку. Там люди стояли. Одну живую успели спасти. Вторая под автобусом умерла. Скорая приехала через 15 минут после аварии. МЧС доставали труп под автобусом 20 минут, — рассказал корреспонденту kp.ru очевидец.

Автобус вылетел на остановку в Люблино. Фото: Ким БАГИРОВ

Автобус вылетел на остановку в Люблино. Фото: Ким БАГИРОВ

Местный житель уточнил, что это не первая авария с участием маршрута №228. Полгода назад другая машина выехала на тротуар и снесла светофор. Другие очевидцы поделились с «Комсомолкой», что на этом перекрестке очень часто случаются аварии.

В Москве автобус врезался в остановку общественного транспорта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве «Комсомольской правде» подтвердили, что на место выезжали их сотрудники.

Скорая прибыла на место через 15 минут. Фото: Ким БАГИРОВ

Скорая прибыла на место через 15 минут. Фото: Ким БАГИРОВ

— По предварительным данным, пострадали три человека, — сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Данными о погибших экстренные ведомства пока не располагают. В Департаменте транспорта Москвы предполагают, что причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.

— В настоящее время ГУП «Мосгортранс» производит разбор произошедшего. Обстоятельства выясняются. Предварительно, один погибший, — сообщает ведомство.

Причиной аварии могла стать ошибка водителя. Фото: Ким БАГИРОВ

Причиной аварии могла стать ошибка водителя. Фото: Ким БАГИРОВ

Отметим, что серьезные аварии с участием общественного транспорта в Москве случаются редко. В дорожном потоке автобусы и трамваи иногда сталкиваются с другими участниками движения, но чаще страдает только железо. Год назад в Новой Москве на Варшавском шоссе автобус столкнулся с фурой. Тогда были ранены три человека. Ранее на юге Москвы легковушка врезалась в автобус. Один человек погиб и двое пострадали.

Водитель автобуса не справилась с управлением в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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