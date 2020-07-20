Ученые подсчитали: человек максимально может проглотить 83 хот-дога за десять минут

Жизнь каждой бабушки, как известно, омрачена осознанием того, что их внуки и дети плохо кушают. Полагаю, что бабушка Джозефа Кристиана Честната - американского профессионального едока и рекордсмена международного конкурса по поеданию хот-догов Натана в Кони-Айленд (США), уверена, что ее внук вечно ходит голодным. На самом деле Джозеф по прозвищу “Челюсти” не дурак поесть.

4,5 литра молока за 41 секунду

На своем первом конкурсе едоков еще в далеком 2005 году Джозеф слопал 2,86 килограмма жареной спаржи за 11,5 минут. Что в принципе не удивительно, поскольку в то время Джо был студентом Университета штата Сан-Хосе. А вечно голодные студенты и не такое могут сожрать, но тут, как в анекдоте про тигра: съест-то он съест, но кто ему даст? Джо оказался парнем, которому палец в рот не клади: в 2007 году он стал героем YouTube, разместив ролик, где он выпивает 4,5 литра молока за 41 секунду.

Спустя два года парень установил рекорд проглотив 4,76 кило макарон с сыром за 7 минут. В активе Джозефа также 241 жареное куриное крылышко, утилизированное за 30 минут. Но для его бабушки этот результат, скорее, был поводом для тревоги: внук явно ушел из-за стола голодный, учитывая, что порция его главного конкурента Такеру Кобаяши в 2011 году составила 337 крылышек.

Однако сегодня Джо по праву является главным едоком современности: в 2020 году он установил новый мировой рекорд на главном турнире по поеданию хот-догов Международной федерации соревновательного питания. За 10 минут он умял 75 "горячих собак" - так дословно переводится с английского hot dog! Это впечатляет, учитывая, что 36-летний профессиональный пожиратель хотя и является крупным мужчиной (при росте 185 см, вес Джозефа составляет 104 кило), но все-таки его нельзя назвать эдаким великаном Гаргантюа.

Но удовлетворит ли этот невероятный результат собирательный образ бабушки? Навряд ли! “Всю силу Джозеф оставил на тарелке!” - упрямо скажет она. Так ли это на самом деле? Этим вопросом заинтересовался Джеймс Смолига, физиолог из Университета Хай Пойнта в Северной Каролине (США). Он решил установить какое максимальное количество хот-догов может съесть человек с точки зрения физиологии.

Джо на чемпионате по поеданию гёдза (японское блюдо наподобие пельменей) в 2009 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

40 лет назад рекордсмены с трудом уминали дюжину "горячих собак"

Смолига использовал систему математических уравнений, которую его коллега Марк Денни обкатал для оценки пределов спортивных результатов на лошадиных скачках, собачьих бегах и в легкой атлетике у мужчин и женщин.

В качестве данных для математической модели Смолига использовал результаты 152 участников международного конкурса по поеданию хот-догов Натана, показанные за последние 39 лет. Математический анализ позволил физиологу утверждать, что поедание горячих сосисок с булками - самый динамично развивающийся вид спорта. За 40 лет существования конкурса результаты победителей улучшились на 700 процентов. Для сравнения в легкой атлетике прирост результатов мировых рекордов за 100 с лишним лет составил 40 процентов.

По мнению ученого такой бурный рост связан с эффектом “низкой базы”. То есть в первые годы проведения турнира сосиски наяривали рядовые обжоры и победители с трудом уплетали дюжину хот-догов. С ростом популярности конкурса люди стали более тщательно готовиться к выступлениям и целенаправленно растягивали и сокращали желудок - собственно, это главное упражнение в этом виде спорта. Тренировочный эффект и дал такой всплеск результатов.

Обжоры едят со скоростью медведя гризли

- Средний человек способен поглощать примерно 100 граммов хот-дога в минуту, - объясняет Джеймс Смолига. - Судя по результатам соревнований, тренированные едоки выходят на норму потребления 400 грамм в минуту. Для сравнения активная норма потребления пищи рекордсмена на пике формы составляет 734 грамма в минуту. Таким образом за 10 минут Джозеф Честнат поглощает 75 хот-догов и 21 000 килокалорий (суточная норма для мужчин составляет 2 500 ккал - авт). Каков же максимально возможный предел потребления пищи? Согласно расчетам, он составляет 832 грамма в минуту или 83 хот-дога за 10 минут. Это сопоставимо со скоростью поедания мяса медведем гризли.

Таким образом, рекордсмены приблизились к физиологическому пределу поедания хот-догов на скорость. Но Джеймс Смолига предупреждает энтузиастов, что для неподготовленных едоков даже 6-7 проглоченных впопыхах хот-догов могут закончиться серьезными проблемами для пищеварения.