2020-07-20T18:05:05+03:00
Звезды

В Международный день шахмат ФИДЕ объявила о поддержке российской постановки мюзикла «ШАХМАТЫ»

Мюзикл «ШАХМАТЫ» называют феноменом театральной сцены
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Мюзикл «ШАХМАТЫ» называют феноменом театральной сцены. Фото: Любовь ШеметоваМюзикл «ШАХМАТЫ» называют феноменом театральной сцены. Фото: Любовь Шеметова
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20 июля, в Международный день шахмат, который с 1966 года отмечается по инициативе Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), фасад главной мюзикловой сцены России – Театра МДМ преобразился: его украсила самая большая в мире стильная черно-белая афиша мюзикла «ШАХМАТЫ» с символикой ФИДЕ – изящной фигурой шахматного коня на фоне глобуса.

Фото: Любовь Шеметова

Фото: Любовь Шеметова

Дмитрий Богачев, театральный продюсер, художественный руководитель Театра МДМ:

«Мюзикл «ШАХМАТЫ», который не зря называют феноменом театральной сцены, в наши дни неожиданно приобрел особую актуальностью. Он повествует о битве советского и американского гроссмейстеров за мировую шахматную корону на фоне холодной войны между двумя сверхдержавами – СССР и США. Но за великими победами и горькими поражениями – всегда конкретные люди, живущие эмоциями, действующие на пределе возможностей, каждый со своей непростой судьбой!

«Шахматы» — это спортивная драма о противостоянии русского и американского гроссмейстеров. Прототипами главных героев стали великие шахматисты Анатолий Карпов, Борис Спасский, Виктор Корчной и Роберт Фишер.

Фото: Любовь Шеметова

Фото: Любовь Шеметова

На российской версией постановки работали художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев, британский дирижер Джон Ригби, в послужном списке которого помимо нескольких постановок «ШАХМАТ» в мире – работа над мюзиклами «Иисус Христос – Суперзвезда» и «Призрак Оперы». Русский текст написал известный поэт и композитор Алексей Иващенко (российские постановки мюзиклов «Призрак Оперы», «Русалочка», «Поющие под дождем», «Звуки музыки», «Привидение»).

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