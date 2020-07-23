«Любите себя»: 52-летняя Алика Смехова показала честное фото в бикини и рассказала, как ей удается так потрясающе выглядеть

Алика Смехова, как и многие российские знаменитости, отправилась в отпуск на побережье Черного моря. Актриса сфотографировалась на пляже, поделившись в Инстаграме снимком в бикини. В подписи к своему посту Алика предупредила: это честное фото, без фильтров и ретуши.

- По многочисленным заявкам. Без фильтров и фотошопа. В лучах заходящего солнца, - написала она.

alika_smekhova По многочисленным заявкам без фильтров и фотошопа в лучах заходящего солнца Photo by @azadorina #alika #sea #holidays #аликасмехова #актриса #лето #море #фигура #мамадорогая

Поклонники пришли в восторг от того, как актриса выглядит в свои 52 года. Стройная, подтянутая, длинноногая – дочь Атоса Вениамина Смехова унаследовала гены своего знаменитого отца и по-прежнему остается настоящей красавицей. В комментариях фолловеры забросали Алику комплиментами и вопросами по поводу того, как ей удается оставаться в такой потрясающей форме.

Поблагодарив поклонников за теплые слова, Смхова поделилась секретом своей стройности. По ее мнению, главное – позитивный настрой, умеренное питание и физические нагрузки, но без чрезмерного увлечения диетами и спортом.

- Самый частый вопрос - как сохранить фигуру и вообще себя. Я давно приняла решение, что хочу быть стройной и подтянутой девушкой, а не утомленной жизнью тётей, - написала актриса. - Для этого надо прежде всего вести здоровый образ жизни (режим дня, пищевое поведение, спорт). НО!!! Главное без жертв и фанатизма!!! Важно делать все это в удовольствие!!! Жизнь и так полна сложностей, а забота о себе должна быть в радость. Важно быть в позитивном и доброжелательном состоянии, замечать больше хорошее, нежели плохое, думать не только о внешнем виде, но и о внутреннем содержании. Любите себя и мир вокруг вас.

Вместе с Аликой на курорте отдыхает ее младший сын Макар. Актриса призналась, что 13-летний подросток не слишком любит фотографироваться, но ей все-таки удалось уговорить его попозировать перед камерой.

alika_smekhova Поймала А ваши дети (сын-подросток)) тоже не любят фотографироваться?! шлём всем лучи солнца и аромат олеандра #аликасмехова #макарсмехов #мамасына #лето #каникулы #море #олеандр #мамадорогая

Алика – мама двоих сыновей. Старшему Артему уже 20 лет, его крестной стала актриса Ольга Кабо. Смехова была замужем три раза. Первый муж актрисы Сергей Ливнев был сценаристом фильма «Асса» и в ее честь дал главной героине имя Алика (в картине ее играет Татьяна Друбич). Второй брак актрисы продлился всего два месяца – она вышла замуж за члена совета директоров «Внешпромбанка» Георгия Беджамова. Третьим мужем звезды также стал бизнесмен, с которым она прожила семь лет. Сегодня сердце Алики свободно, все свое время она посвящает сыновьям и карьере.