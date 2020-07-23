Мама была против: 18-летняя дочь Синди Кроуфорд впервые снялась обнаженной

Дочь Синди Кроуфорд уверенно покоряет мировые подиумы. 18-Кайя Гербер – звезда показов всех Недель мод, от Парижа до Нью-Йорка. Девушка демонстрирует новые коллекции самых известных брендов – от Chanel до Versace – и снимается для глянцевых журналов. Последняя фотосессия Кайи для глянца получилась особенно смелой: манекенщица впервые снялась полностью обнаженной. Она решилась раздеться ради обложки японского издания Vogue.

Кадрами из фотосессии модель поделилась на своей странице в Инстаграме. На одном из фото Кайя позирует топлесс, демонстрируя на камеру красивую грудь. На другом снимке – стоит на коленях, обхватив бюст руками. При этом из одежды на ней – только лакированные ботфорты. Кайя унаследовала красоту своей мамы: она очень похожа на Синди, но в то же время выглядит более хрупкой и беззащитной.

Кадрами из смелой фотосесиии Кайя поделилась в Инстаграме.

В интервью изданию юная модель рассказала о том, что жизнь звезд – это красивая картинка, за которой очень часто скрываются боль, отчаяние и депрессия – все как у обычных людей.

- Вы должны просыпаться каждое и выбирать счастье для себя, а не для кого-то другого. И не на основе мнения кого-либо еще. То, что вы видите в средствах массовой информации, чаще всего просто красивая обложка. Это нормально, что у вас не все всегда безоблачно. Это нормально, что вам бывает грустно. Это нормально, когда день у вас не задался. Но об этом мы не рассказываем в соцсетях, - призналась Кайя.

kaiagerber @voguejapan september cover by @luigiandiango

Дочь супермодели Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербера родилась с серебряной ложкой во рту. Когда девочка появилась на свет, ее мама входила в топ самых известных и высокооплачиваемых моделей планеты. При этом Синди не разговорила, что не хочет, чтобы дочка шла по ее стопам. Кроуфорд рассказывала, что старается оберегаеть дочку от грязной изнанки модельного мира и никогда не позволит ей делать некоторые вещи. Например, сниматься обнаженной. Сама Синди в молодости не раз позировала фотографам в стиле «ню». Как признавалась супермодель, эти фотосессии всегда давались ей тяжело. Кроуфорд приходилось соглашаться на «голые съемки», чтобы пробиться на вершину модельного бизнеса. В одном из интервью манекенщица сообщила, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы фотографироваться без одежды.

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

comments_ua Дочь Синди Кроуфорд полностью обнажилась для глянца

У юной Кайи совсем другая позиция: она – принцесса, выросшая в известной семье, и ей не нужно пробиваться ради славы. Но, видимо, к публичному обнажению девушка относится гораздо легче, чем ее мама. Тем более, что Кайю очень раскрепостил громкий роман с главным голливудским «плохишом» - 26-летним стэнд-ап комиком Питом Дэвидсоном. За парнем тянется целый шлейф скандалов и любовных побед, но это не помешало наследнице звездной семьи отдать свое сердце именно ему. Пит встречался с разными девушкам – актрисами, моделями, певицами. Самыми длительными его отношениями была помолвка с певицей Арианой Гранде.

Роман Кайи и Пита закончился в январе этого года. Конец отношениям положили родители девушки. Синди и Рэнди были всерьез обеспокоены психическим состоянием Пита – он был эмоционально очень нестабилен. Они убедили его расстаться с Кайей и отправиться на лечение в специализированную клинику. Модель и ее муж считали, что парень всерьез вредит репутации Кайи, и боялись, что эти отношения печально скажутся на жизни их дочери. К счастью, Дэвидсон внял их доводам и отправился в рехаб.

hellsspot Kaia Gerber x Vogue Japan x 2020#kaiagerber #vogue

- Мы встречались всего несколько месяцев. Кайя очень молода, а я уже через многое прошел. Мы расстались перед тем, как я должен был отправиться на реабилитацию. Я понимаю, что она должна веселиться на всю катушку, а не беспокоиться о каком-то чуваке, у которого постоянно проблемы, - объяснил актер в эфире одного из радиошоу после того, как вышел из реабилитационной клиники.

Сейчас сердце Кайи свободно, но она чувствует себя спокойной и готова двигаться дальше. Чего не скажешь о ее старшем брате Пресли. Сын Синди Кроуфорд уже не раз заставлял маму переживать. 20-летний манекенщик Пресли Гербер сделал несколько татуировок на лице. Свою первую татушку парень набил под глазом – он вытатуировал слово «misunderstood» - «непонятый». Поступок Пресли вызвал шквал критики в соцсетях: фолловеры писали ему, что он зря портит свое лицо. В ответ наследник супермодели привел аргумент – мол, он наколол слово «непонятый», потому что именно так он себя постоянно и ощущает.

Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером, дочкой Кайей и сыном Пресли.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Многие люди делают подтяжку лица, меняют пол, делают инъекции губ и т.д. Обидно говорить что-либо в наши дни, но я сделал небольшую татуировку на лице, и теперь люди возненавидели меня. Да ладно? – написал парень в Инстаграме.

А недавно Пресли набил на лице новую татуировку: на его щеке появился логотип бейсбольного клуба Los Angeles Dodgers. Говорят, Синди и ее муж очень обеспокоены поведением сына. По словам источника из окружения семьи, Пресли связался с плохой компанией, которая дурно на него влияет.

Свою первую татушку парень набил под глазом – он вытатуировал слово «misunderstood» - «непонятый». Фото: Инстаграм.

Западные таблоиды подозревают, что парень может принимать наркотики. В декабре прошлого года полиция задержала его за рулем – парень был нетрезв. Впрочем, многие друзья семьи оправдывают Пресли: мол, он просто проходит бунтарскую фазу – это типично для молодежи.