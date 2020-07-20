Эксперт рассказал, когда россиян ждут проблемы с ипотекой

Несмотря на кризис, россияне активно покупают квартиры в кредит. За последние два месяца выдано 80 тысяч ипотечных займов под льготную ставку в 6,5% годовых. Такие данные привели в Аналитическом центре ДОМ.РФ. Взрывной спрос связан как с отложенным желанием купить квартиру (в апреле и мае совершать сделки было сложнее), так и с рекордно низкими ставками.

При этом россияне исправно платят по уже взятым кредитам. Даже несмотря на падение доходов и рост безработицы. Уровень просрочки не меняется и составляет меньше 1% от общей суммы задолженности. По данным Центробанка, общий ипотечный портфель банков сейчас составляет 8,1 трлн рублей. Это на триллион больше, чем было год назад.

- Проблемы с неплатежами есть. Но они отложены. Сейчас огромное количество банков предоставляют кредитные каникулы, как от государства, так и по собственным программам, - говорит Сергей Гордейко, эксперт по ипотечному кредитованию. - Это позволило сгладить пик и снизить остроту проблемы. Реальную картину мы сможем увидеть не раньше сентября. Но к этому времени часть заемщиков смогут справиться со своими трудностями.

С начала пандемии банки реструктурировали кредитов физическим лицам на 625 млрд рублей. Большая доля из них приходится на ипотеку. Напомним, ипотечные каникулы могут получить те заемщики, доход у которых из-за пандемии упал более чем на 30%. Максимальный срок отсрочки - полгода. В этот период никаких платежей банку совершать не нужно. Но общий срок кредита вырастет.

- Осенью будет понятно, какую часть проблем удалось решить за счет каникул. Сейчас дать точный прогноз не получится. Но даже если ситуция будет такой же сложной, как и сейчас, у Центробанка есть возможность продлить каникулы еще на полгода. Плюс использовать другие механизмы. Как известно, если можно растянуть проблемы, то рано или поздно они рассосутся, - уверен Сергей Гордейко.

Напомним, в апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина приводила в пример результаты ипотечных каникул, предоставленных во втором полугодии 2019 года. С 31 июля вступил в силу федеральный закон, который позволил ипотечным заемщикам брать кредитные каникулы в одностороннем порядке - если у них резко упали доходы или они попали в тяжелую жизненную ситуацию.

По словам председателя Центробанка, 76% заемщиков после окончания каникул возвращались к ежемесячным платежам. То есть отсрочка помогла большинству из них сохранить квартиру и лишила работы коллекторов. Правда, нюанс в том, что эта статистика собиралась в докризисное время. Какой будет доля «выживших» после коронавирусных каникул, станет известно лишь осенью.

Хорошая новость в том, что ставки по ипотеке падают вслед за снижением ключевой ставки ЦБ (сейчас 4,5% годовых). Это позволит большинству заемщиков в ближайшие месяцы выгодно рефинансировать свой долг. То есть уменьшить ставку и тем самым снизить размер ежемесячных платежей банку.