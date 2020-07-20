2020-07-20T20:39:48+03:00
Политика

Первая реакция Хабаровска на назначение Дегтярева: «Будь он хоть бриллиантовым, но он из Москвы. Ему будет трудно»

Легкой жизни новому врио губернатора на Амуре не обещают. Но иного от хабаровчан сложно ждать
Владимир ВОРСОБИН
Поделиться:
Комментарии: comments7
Депутат Михаил Дегтярев с ручным пулеметом, разработанным его однофамильцем, 2018 год.Депутат Михаил Дегтярев с ручным пулеметом, разработанным его однофамильцем, 2018 год.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Когда пришла новость о том, что президент назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, в самом Хабаровске шел одиннадцатый час ночи. Но спецкор «КП» набрался наглости позвонить в такой поздний час местным политикам и узнать их мнение об этом кадровом решении. Хабаровск ждал его полторы недели и все это время митинговал. Вот и назначение москвича Дегтярева на Дальнем Востоке приняли настороженно.

Лидер хабаровского отделения «Справедливой России» Игорь Глухов:

- Дегтяреву в Хабаровске будет очень сложно. Подозреваю даже, что он может здесь не избраться. А кто он такой для Хабаровского края? Он и для федерального уровня не самый заметный депутат Госдумы. А то, что он из ЛДПР, в крае ничего не значит.

На выборах мы голосовали не за ЛДПР, не за Фургала - мы голосовали против Шпорта (предыдущий губернатор, – ред.). Впрочем, если на выборах у него будут слабые соперники, что-то может получится. В конкурентной среде ему будет тяжело.

Хабаровский политолог Леонид Бляхер:

- Он не дальневосточник! Скажу грубо - чужой, приехал на нагретое место. Не понимаю, как он согласился?! Поймите, Дегтярев может быть золотым с брильянтовыми вкраплениями, но он человек из Москвы. Ему будет трудно. Люди его могут не принять. Что ему посоветовать? Идти на улицы, сразу говорить с людьми.

Назначение москвича Дегтярева и.о. губернатора на Дальнем Востоке приняли настороженно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Назначение москвича Дегтярева и.о. губернатора на Дальнем Востоке приняли настороженно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но понимать риски – одно-два неловко сказанных слова, и будет очередной виток противостояния.

Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Переверзенцев:

- Все зависит от того, как человек зайдет в регион. Да, то, что он не местный усложнит ему работу, тем более в условиях протестного движения. Дягтерев человек системный, до ЛДПР был в «Единой России», поэтому с властью ему будет комфортно работать. А вот с населением – посмотрим. То, что готовится кандидатура Дегтярева мы давно знали, обсуждали ее с московскими коллегами. И ждали все-таки более известную федеральную фигуру. Но с другой стороны, коль приняли решение оставить регион за ЛДПР, то кандидатура вполне понятная. Ему теперь надо навести в крае элементарный порядок, вернуть в нормальное рабочее русло управление. Надеюсь, что человек приедет со своими мыслями, с планами. Послушаем его.

Хабаровск никогда не станет прежним. Итоговый репортаж Владимира Ворсобина.Владимир ВОРСОБИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто выводит хитропродуманный Хабаровск на митинги? И платят ли людям за это деньги?

Какая же в Хабаровске мучительная жара.

Ни ветерка. Вязкая, тропическая влажность, из-за которой не то что на митинг, на балкон выйти страшно...

А внизу обливаясь потом и водой из бутылок, идут люди. Десятки тысяч. Идут бесконечной рекой. (подробности)

Чистейшая биография: Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края

Лидер ЛДПР побеседовал с нашим обозревателем Александром Гамовым (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Дальневосточникам повезло": самарские коллеги пожелали удачи Михаилу Дегтяреву на посту главы Хабаровского края
Коллеги по партии и по фехтованию из Самарской области рассказали, чего ждут от назначения Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края
Почему Армения с Азербайджаном постреляют и разойдутся. Но будут винить Россию
Москва может призвать Ереван и Баку к миру, но решить вопрос Нагорного Карабаха так, чтоб никого не обидеть, сегодня в принципе невозможно. Об этом известный политолог Георгий Бовт рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» журналисту Ивану Панкину
Новости 24
Генералу Мельникову предъявили новое обвинение - попытка взятки в 100 миллионов рублей
За угрозы при взыскании долгов хотят ввести штрафы до 500 тысяч рублей
Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского Boeing
Названа страна, которая выйдет из пандемии коронавируса победителем
В МИД подтвердили похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе
Полицейские задержали наркоторговцев благодаря боевику "Джон Уик"
Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать кандидатом на пост вице-президента США
На пляжах Израиля появятся спасатели с искусственным интеллектом
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» завершилась в Республике Коми
Британия вышла из соглашения об экстрадиции с Гонконгом
Суд оштрафовал схимонаха Сергия по делу о возбуждении ненависти на 18 тысяч рублей
Захарова пообещала "что-нибудь придумать" в ответ на санкции США в отношении Кадырова