Первая реакция Хабаровска на назначение Дегтярева: «Будь он хоть бриллиантовым, но он из Москвы. Ему будет трудно»

Когда пришла новость о том, что президент назначил врио губернатора Хабаровского края депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева, в самом Хабаровске шел одиннадцатый час ночи. Но спецкор «КП» набрался наглости позвонить в такой поздний час местным политикам и узнать их мнение об этом кадровом решении. Хабаровск ждал его полторы недели и все это время митинговал. Вот и назначение москвича Дегтярева на Дальнем Востоке приняли настороженно.

Лидер хабаровского отделения «Справедливой России» Игорь Глухов:

- Дегтяреву в Хабаровске будет очень сложно. Подозреваю даже, что он может здесь не избраться. А кто он такой для Хабаровского края? Он и для федерального уровня не самый заметный депутат Госдумы. А то, что он из ЛДПР, в крае ничего не значит.

На выборах мы голосовали не за ЛДПР, не за Фургала - мы голосовали против Шпорта (предыдущий губернатор, – ред.). Впрочем, если на выборах у него будут слабые соперники, что-то может получится. В конкурентной среде ему будет тяжело.

Хабаровский политолог Леонид Бляхер:

- Он не дальневосточник! Скажу грубо - чужой, приехал на нагретое место. Не понимаю, как он согласился?! Поймите, Дегтярев может быть золотым с брильянтовыми вкраплениями, но он человек из Москвы. Ему будет трудно. Люди его могут не принять. Что ему посоветовать? Идти на улицы, сразу говорить с людьми.

Назначение москвича Дегтярева и.о. губернатора на Дальнем Востоке приняли настороженно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но понимать риски – одно-два неловко сказанных слова, и будет очередной виток противостояния.

Первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Переверзенцев:

- Все зависит от того, как человек зайдет в регион. Да, то, что он не местный усложнит ему работу, тем более в условиях протестного движения. Дягтерев человек системный, до ЛДПР был в «Единой России», поэтому с властью ему будет комфортно работать. А вот с населением – посмотрим. То, что готовится кандидатура Дегтярева мы давно знали, обсуждали ее с московскими коллегами. И ждали все-таки более известную федеральную фигуру. Но с другой стороны, коль приняли решение оставить регион за ЛДПР, то кандидатура вполне понятная. Ему теперь надо навести в крае элементарный порядок, вернуть в нормальное рабочее русло управление. Надеюсь, что человек приедет со своими мыслями, с планами. Послушаем его.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791318" frameborder="0"></iframe> Хабаровск никогда не станет прежним. Итоговый репортаж Владимира Ворсобина.Владимир ВОРСОБИН

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