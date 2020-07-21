Новый и.о. губернатора осваивается в кабинете Фургала, но к народу пока не вышел
Явление Михаила Дегтяреву народу пока откладывается. Брифинг в местном Белом доме был перенесен с 14 на 16 часов. То есть, по московскому времени - с 7 утра на 9... А затем, когда стало известно, что к зданию правительства подтянутся встретить нового и. о. губернатора «рассерженные горожане», снова отменен.
Михаил Дегтярев уже прилетел в ХабаровскФото: Владимир ВОРСОБИН
Но Дегтярев все-таки появился на пустой пока площади в полдень. Он приехал сюда, похоже, прямо из аэропорта, с вещами – с полдесятком разнокалиберных чемоданов. Он быстро зашел в здание, охрана потащила вещи за ним, словно губернатор собирается жить здесь.
Аккаунт Дегтярева в инстраграме, где тот выставил видео своего назначения президентом, переполнен злыми комментариями хабаровчан.Пока главное обвинение – приезжий, варяг, не местный.
Новый глава региона пока взял с собой самое необходимое - помощники несут его вещи.Фото: Владимир ВОРСОБИН
Хабаровск никогда не станет прежним. Итоговый репортаж Владимира Ворсобина.Владимир ВОРСОБИН
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ИСТОЧНИК KP.RU