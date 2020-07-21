2020-07-20T20:37:38+03:00
Общество

Банк ВТБ перезапускает флагманскую Мультикарту

Теперь ее выпуск и обслуживание станут бесплатными, а клиент сможет сам решать, какие опции лояльности к ней подключить
Ксения БОГДАНОВА
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Банк ВТБ объявил о перезапуске одного из самых популярных продуктов – флагманской дебетовой Мультикарты. Теперь ее выпуск и обслуживание станут для клиентов бесплатными. Кроме того, держатели карты смогут сами выбирать, какие варианты лояльности им хотелось бы подключить к ней, в зависимости от своих целей и интересов.

Заядлые путешественники могут копить мили с опцией «Путешествие», любители шопинга – собирать баллы для обмена на товары или услуги (опция «Коллекция»), либо получать бонусные рубли (с опцией «Кешбэк»). Те, кто предпочитает увеличить свои накопления, могут выбрать опцию «Сбережения»: по ней держатель карты получает дополнительный процент по текущим и накопительным счетам, а также срочным рублевым вкладам. А для клиентов, взявших в ВТБ кредит, доступна опция «Заемщик»: она позволяет экономить на платежах по займу.

Размер вознаграждения составляет до 3% в зависимости от выбранной опции лояльности. В любой момент ее можно подключить, отключить или заменить на другую в личном кабинете в ВТБ Онлайн. Еще один плюс – владельцы Мультикарты получают кешбэк до 15%, совершая по ней покупки у партнеров банка. В этом списке – самые востребованные магазины и сервисы: «Перекресток», «Ашан», «МВидео», «OBI», Asos, , Booking.com и многие другие.

По словам начальника управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксении Андреевой, Мультикарту выбирают в первую очередь клиенты, для которых важно бесплатное обслуживание и понятные, прозрачные условия программы лояльности.

- Мы сделали карту бесплатной, и теперь клиенты сами будут решать, какие опции к ней подключать: категорию лояльности, уведомления и прочие сервисы от банка, – комментирует Ксения Андреева. – Кроме этого, в распоряжении у клиентов будут до 15% кешбэка с покупок у наших партнеров, бесплатное снятие наличных в 16 000 собственных банкоматов ВТБ и многие другие сервисы, которые делают ежедневные операции выгодными и удобными.

Для владельцев Мультикарты с опциями «Путешествия», «Кешбэк» и «Коллекция» предусмотрены два варианта вознаграждения: базовый – в размере 1%, и повышенный - 1,5%. Повышенный рассчитан на клиентов, тратящих на покупки не менее 10 тысяч рублей в месяц. Если же ежемесячная сумма покупок окажется меньше, за возврат в размере 1,5% нужно заплатить 249 рублей.

Опция «Сбережения» также позволяет клиентам самим выбирать размер вознаграждения: 1% дополнительно к ставке по накопительному счету или вкладу, либо 3%, которые будут начисляться на остаток по счету карты. Опция «Заемщик» предлагает владельцам Мультикарты выбор между 0,3% скидки к ставке по ипотеке или 1% скидки по кредиту наличными.

Кроме бесплатного обслуживания и выбора нескольких опций лояльности, Мультикарта также предоставляет клиентам возможность бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц по номеру телефона – через Систему быстрых платежей. Помимо этого, на остаток по текущему счету пенсионеры получают начисление до 4%, а владельцы накопительного счета «Копилка» - до 5,5%.

Владельцы Мультикарты могут заказать ее выпуск в цифровом формате, а также на экологичном носителе. Для клиентов, подключивших опцию лояльности по Мультикарте до 20 июля, условия начисления вознаграждения сохраняются в прежнем виде.

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