Новый НЭП, план Маршалла или послевоенная пятилетка: как Россия будет выходить из коронакризиса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ КАБИНЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

Первые полгода своей работы правительство Михаила Мишустина было вынуждено заниматься антикризисным управлением. Однако создавалось оно не для этого, и полностью проявить свой потенциал в качестве менеджеров новой формации и новой цифровой культуры у него еще не было шансов, пишут авторы доклада «Полгода правительства Мишустина» из коммуникационного агентства «Минченко консалтинг».

В оценках правительства сейчас преобладают три точки зрения, отмечают аналитики.

1. Техническое правительство – такой точки зрения придерживаются большинство опрошенных экспертов.

2. Правительство одного вопроса – цифровизации сферы управления.

3. Правительство экономического прорыва.

НЕФТЬ, ВИРУС И БОЛЬНИЧНЫЙ

За шесть месяцев кабинет министров прошел через три кризисные ситуации: падение нефтяных цен, болезнь Михаила Мишустина и собственно пандемия коронавируса. При этом рейтинг работы правительства и самого премьера оставался стабильным и даже немного улучшался (40% и 44% соответственно по последним замерам ВЦИОМ).

«С точки зрения общественного мнения у Мишустина есть два ключевых преимущества – отсутствие провалов вследствие непродолжительного нахождения на посту премьера и образ политика-технократа», - замечают авторы доклада.

Кабинет Мишустина столкнулся с тремя кризисными ситуациями в первые полгода своей работыФото: GLOBAL LOOK PRESS

КАКИЕ ЕСТЬ СЦЕНАРИИ

Относительно дальнейшего развития ситуации эксперты «Минченко консалтинг» выделяют три основных сценария, для которых они нашли параллели в истории.

1. «Послевоенная пятилетка». Включает в себя развитие стратегических отраслей, поддержку мегапроектов, мобилизацию внутренних ресурсов.

По сути, этот сценарий подразумевает активное исполнение нацпроектов, в том числе реализацию таких глобальных транспортных коридоров, как Северный морской путь, поддержку нефтегазового, аграрного и цифрового сектора, а также строительства.

Эксперты считают этот сценарий наиболее вероятным.

2. Новый НЭП. Включает в себя всеобщую цифровизацию, свободное развитие в нестратегических отраслях, снижение налогов и ставок по кредитам.

Этот сценарий не исключает совмещения с «послевоенной пятилеткой». Если главные денежные вливания будут идти в большие инфраструктурные проекты и там же будет осуществляться максимальный государственный контроль, то для малого и среднего бизнеса условия могут быть максимально либерализованы, посредством регуляторной гильотины будут сняты излишние административные барьеры, а через специальные налоговые режимы (как для самозанятых) будут закрыты вопросы с безработицей в стране.

Вероятность реализации этого сценария – средняя.

Возможно, россиян ждет "послевоенная пятилетка"Фото: Иван МАКЕЕВ

3. «План Маршалла». Включает в себя денежные займы на внешнем рынке для восстановления экономики, но при этом включение в орбиту одной из свердержав.

Очевидно, авторы доклады имеют в виду сценарий с получением крупных кредитов от Китая, тем более что Пекин активно использует эту практику для расширения своего влияния в Азии, Африке и Южной Европе. Однако нужно помнить, что ценой может стать частичная потеря суверенитета. Как в случае с реальным «Планом Маршалла», когда западноевропейские государства смогли при помощи американских денег восстановить экономику после Второй Мировой войны и повысить уровень жизни, но на десятилетия стали сателлитами США в международной политике.

Для нынешней России авторы доклада считают этот сценарий наименее вероятным.