2020-05-11T15:29:37+03:00
Политика

Мишустин пошел на поправку

Врачи отмечают у премьера положительную динамику
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Участие Мишустина не запланировано в сегодняшнем совещании у Владимира Путина.Участие Мишустина не запланировано в сегодняшнем совещании у Владимира Путина.Фото: REUTERS
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Премьер Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса в одной из столичных больниц. Напомним, о своей болезни премьер сообщил 30 апреля. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он также уточнил, что участие Мишустина не планировалось в сегодняшнем совещании у Владимира Путина. Как ожидается, президент сегодня должен огласить третий пакет мер поддержки экономики.

При этом, по словам Белякова, подготовленные правительством меры для поддержки экономики и граждан, в том числе, этапность постепенного выхода из режима ограничений, были согласованы с Мишустиным.

Премьер продолжает работать из больницы. Он уже провел несколько совещаний с правительством по видеосвязи. Мишустин также находится на постоянной связи с президентом, уточнили в пресс-службе правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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