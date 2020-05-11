Мишустин пошел на поправку

Премьер Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса в одной из столичных больниц. Напомним, о своей болезни премьер сообщил 30 апреля. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Он также уточнил, что участие Мишустина не планировалось в сегодняшнем совещании у Владимира Путина. Как ожидается, президент сегодня должен огласить третий пакет мер поддержки экономики.

При этом, по словам Белякова, подготовленные правительством меры для поддержки экономики и граждан, в том числе, этапность постепенного выхода из режима ограничений, были согласованы с Мишустиным.

Премьер продолжает работать из больницы. Он уже провел несколько совещаний с правительством по видеосвязи. Мишустин также находится на постоянной связи с президентом, уточнили в пресс-службе правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совещание Владимира Путина по вопросу продления нерабочих дней 11 мая 2020

Прямую трансляцию совещания Владимира Путина смотрите на сайте kp.ru после 15:00 (подробности)