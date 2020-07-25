Семенович в Сочи, а Макаревич поехал по Золотому кольцу

Выбор в плане отдыха у курортников невелик: либо плескаться в волнах Черного моря, либо выбрать Балтику с Калининградом, где весьма полезный воздух для сердечников. Вот и наши звезды, погрустив о Мальдивах, отправились на российские курорты. Правда, не все.

Бородина - на5машине по Кубани

Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина поначалу думала, что будет томиться этим летом в Подмосковье, даже бассейн заказала для своего загородного дома. Но потом все же не выдержала и вместе с мужем и двумя детьми на машине сорвалась в путешествие по Краснодарскому краю.

borodylia Ксения Бородина вместе с мужем и двумя детьми на машине сорвалась в путешествие по Краснодарскому краю.

По словам Ксении, особенно ее детям понравился «Сафари-парк» - самый большой зоопарк в Краснодарском крае. Там и небольшой парк динозавров, и детские игровые площадки для самых маленьких. Кстати, малыши до двух лет проходят без билета, а за детишек чуть старше придется заплатить 400 рублей.

Аня тратит на отель 20 тысяч в день

Анна Семенович тоже решила понежиться под солнцем в Сочи. Отель она выбрала тот же, в котором поселился Сергей Лазарев. Он без собственного пляжа, но с шикарным бассейном, где Семенович плавала даже по ночам. Номера в гостинице не из дешевых - от 20 тыс. руб. в сутки без учета питания. За время карантина певица поправилась на пять кило, но быстро сбросила лишний вес перед отпуском в похудательном подмосковном санатории, где ей пришлось недельку поголодать.

ann_semenovich Анна Семенович нежится под солнцем в Сочи.

Суп из Лазарева

Сергей для отпуска выбрал Сочи. Правда, вместо пляжного отдыха артист предпочел экстрим. Певец посетил Skypark в Ахштырском ущелье Сочинского национального парка, где прогулялся по самому длинному в России подвесному пешеходному мосту. Входной билет в парк не из дешевых - 1350 рублей на взрослого и 720 рублей на ребенка.

«Сегодня весь день провели с друзьями на Розе Хутор, поднимались на самую высокую точку на 2320 метров!» - похвастался в Инстаграме Лазарев.

lazarevsergey В Сочи Сергей Лазарев воспользовался рецептом из Конька-горбунка .Фото: lazarevserge/Instagram

Пощекотав нервишки над обрывом, Сергей отправился в баньку. Откуда опубликовал фото себя любимого, томящегося в чане.

«Супчик из Лазарева. На самом деле это чан с горячей водой, в котором релаксуешь после двух часов бани», - подписал фото Сергей.

Чехова - в Адлере

Анфиса Чехова, отдыхающая в санатории в Адлере, как всегда, порадовала Инстаграм роскошными фото в бикини. Правда, подписчики по традиции заподозрили телеведущую в фотошопе, мол, слишком уж феноменальная разница между осиной талией и округлыми бедрами. Хотя чего мы удивляемся: у Ким Кардашьян пропорции еще более фантастичные.

achekhova Анфиса Чехова, отдыхающая в санатории в Адлере, как всегда, порадовала Инстаграм роскошными фото в бикини.

У Свиридовой и Ротару недвижимость в Крыму

Певица Алена Свиридова на лето переехала в Крым. В Керчи у артистки есть дом с прекрасным садом, где каждый год Алена собирает неплохой урожай винограда.

alenasviridova Певица Алена Свиридова на лето переехала в Крым.

А вот София Ротару, у которой в Крыму есть дача и собственный отель «София», пока не спешит на свою фазенду. София Михайловна проводит лето в своем загородном доме под Киевом (стоимостью более миллиона долларов. - Ред.). Никуда не выезжает с концертами, занимается только огородом.

Еще одно увлечение певицы - рыбалка.

- Я и сейчас с удовольствием рыбачу, - рассказывала Ротару. Могу по два-три часа неподвижно сидеть с удочкой и ждать, пока клюнет.

Никита Ефремов укатил на Алтай

Старший сын звездного дебошира Михаила Ефремова Никита вместе со своей возлюбленной, актрисой Марией Иваковой, тоже отдыхает на Алтае.

efremovefremov Никита Ефремов вместе со своей возлюбленной, актрисой Марией Иваковой, отдыхает на Алтае.

- Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное, - объясняет свой выбор Никита Ефремов. - Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент - природа, люди, звуки, цвета, запахи. Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях и т. п., затем телефон используется только как фотоаппарат. И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии, тем скорее я возвращаюсь к себе.

Лопырева - в Дубае

Фотомодель Виктория Лопырева вместе с мужем и сыном еще в начале карантина укрылась в Арабских Эмиратах, откуда, судя по всему, уже мечтает поскорее улететь. В Дубае стоит страшная жара, солнце печет и воздух буквально раскален.

«Трудно представить себе место лучше, чтобы переждать это трудное время, - рассказывает своим подписчикам Виктория.-Но сейчас в Дубае термометр уверенно показывает 45 градусов, возможности выйти на улицу нет, а отсутствие кислорода в воздухе вызывает усталость».

lopyrevavika Фотомодель Виктория Лопырева вместе с мужем и сыном еще в начале карантина укрылась в Арабских Эмиратах.

Нетребко оторвалась в Турции

Оперная дива Анна Нетребко отправилась на турецкий курорт Бодрум. У Анны двойное гражданство - российское и австрийское, поскольку артистка является солисткой Венской оперы. Для туристов из Евросоюза границы Турции уже открыты, и Анна улетела на отдых вместе с мужем, тенором Юсифом Эйвазовым, и сыном Тишей.

В Бодруме артистка еще решилась на небольшой экстрим - на полет на парашюте над морем.

anna_netrebko_yusi_tiago Оперная дива Анна Нетребко отдыхает на турецком курорте Бодрум.

«Испытание парасейлингом. Вообще-то это здорово и совсем не страшно», - отчиталась под отпускными снимками певица.

Андрей Макаревич решил показать жене русские красоты.Фото: Facebook

ДОСЛОВНО

Лидер «Машины времени» рванул в Ростов Великий

«Решил показать жене русские красоты (не все же ей меня по Эфиопиям водить), - рассказал в Фейсбуке недавно женившийся лидер «Машины времени» Андрей Макаревич. - Сели в машину, поехали в Ростов Великий и Переславль-Залесский. Был я в этих местах в 1972 году - обмеряли полуразрушенные храмы и монастыри. Отлично помню эту разруху, нищету и вселенское пьянство. Сегодня это отреставрированные, чистые, ухоженные провинциальные городки с приветливыми гражданами, хорошими гостиницами и ресторанами (по смешным ценам). Монастыри действующие, при этом открыты для посетителей. От былой депрессии нет и следа. Чудо!»

А В ЭТО ВРЕМЯ

Орбакайте загорает в Майами

«Когда карантин плавно перешел в отпуск», - подписала семейный снимок из Майами Кристина Орбакайте.

Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отдыхает на побережье океана.Фото: Instagram.com

Певица вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отдыхает на побережье океана, где у артистки есть квартира. Правда, карантин супруги коротали не в Майами, а в Нью-Йорке. Там они тоже не так давно купили апартаменты в центре города.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без Монако проживу, но желательно в Крыму: Звезды начали тратить деньги на российских курортах

«Комсомолка» выяснила, где отдыхают российские знаменитости и сколько это стоит

Европа закрыта, Мальдивы под запретом, до Майами не добраться... Наши звезды, чьи фото на отдыхе за рубежом так раздражают нас каждое лето, вынуждены открыть для себя российские курорты. (подробности)