Без Монако проживу, но желательно в Крыму: Звезды начали тратить деньги на российских курортах

Европа закрыта, Мальдивы под запретом, до Майами не добраться... Наши звезды, чьи фото на отдыхе за рубежом так раздражают нас каждое лето, вынуждены открыть для себя российские курорты.

Крым

Актер Павел Прилучный в Крым приехал на машине с детьми и новой подругой - «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Заселились в дорогой отель. Дабы избежать скопления людей и необходимости делать фото с поклонниками, Прилучный ежедневно арендует яхту и выезжает купаться на пустых пляжах или в открытом море.

Алена Свиридова рванула на все лето на собственную дачу в Керчь. «Завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка. Встаю в 5 утра, а в 10 вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю», - хвастается Свиридова.

alenasviridova Крымское море Алена Свиридова ценит высоко. Фото: alenasviridova/Instagram

ЦЕНА ВОПРОСА: перелет на самолете из Москвы в Симферополь и обратно - от 12 тыс. руб. Неделя в номере категории люкс отеля четыре звезды - в среднем 100 тыс. руб.

fedorovaoksana Оксана Федорова на отдыхе не дает дочке забыть про балет. Фото: fedorovaoksana/Instagram

Сочи

Оксана Федорова каждый июль прилетает с родными в Сочи, ее дочка скоро пойдет в балетную школу в летнем лагере на курорте Роза Хутор. Ксения Бородина с мужем и детьми снимала просторные апартаменты, днем загорала, а вечером гуляла по набережной. Екатерина Андреева впервые покаталась на горных качелях на Красной Поляне.

Лера Кудрявцева отдыхала с дочкой, сыном и его семьей в санатории. Судя по активному пиару санатория в соцсетях, Лера отдохнула либо по бартеру, либо с большой скидкой. Здесь ее успели навестить Анфиса Чехова, Катя Гордон, Эвелина Бледанс с детьми.

leratv Лера Кудрявцева с дочкой на Черном море. Фото: leratv/Instagramleratv/Instagram

Сергей Лазарев с большой компанией друзей отдыхает в дорогом отеле, певец похвастался, что впервые посетил баню под открытым небом.

Анна Семенович тоже выбрала гостиницу пять звезд, а вот в море окунаться не спешит - проводит время у бассейна и сетует, что все друзья ее уже на курорте: «Столько знакомых, все куда-то приглашают, чувствую, полежать у бассейна с книгой мне не удастся». И это, конечно, ужасно. Вряд ли вы представляете себе Семенович у бассейна без книги.

lazarevsergey В Сочи Сергей Лазарев воспользовался рецептом из Конька-горбунка .Фото: lazarevserge/Instagram

ЦЕНА ВОПРОСА: перелет на самолете из Москвы в Сочи и обратно - от 9 тыс. руб. Две недели с питанием в трехкомнатном номере люкс санатория «Южное взморье», где отдыхает Кудрявцева, - 480 тыс. руб. на двух человек.

Геленджик

Самое теплое море на Черноморском побережье сейчас в Геленджике +26, что хоть на градус, но выше, чем в Сочи. Водичку здесь попробовали Стас Ярушин с семьей (у него в Геленджике живет мама) и актриса Алена Бабенко.

alena_babenko_official Алена Бабенко в восторге от Геленджика.Фото: alena_babenko_official/Instagram

Бабенко оздоравливалась на этой неделе: «В тени от высоченных сосен под шум моря я нежилась в объятиях Морфея. Главное - это, конечно, море. Закаты, рассветы - ни одного похожего. Живое! Наше! Отдохнула и душой, и телом!» В Геленджике снимается в новой «Ищейке» Анна Банщикова, а заодно отдыхает с дочкой.

ЦЕНА ВОПРОСА: перелет на самолете из Москвы в Геленджик и обратно - от 8 тыс. руб. Неделя в номере стандарт отеля «Приморье», где отдыхала Бабенко, - 100 тыс. руб. на человека.

ssvetlakov Сергей Светлаков приготовил семье активный отдых. Фото: ssvetlakov/Instagram

Алтай

Скоро Юлия Барановская с детьми рванет на Алтай, а уже успели там отдохнуть и пройти банные и прочие оздоровительные процедуры семьи актеров Мерзликина и Деревянко. Павел Деревянко так полюбил Горный Алтай, что купил участок и строит здесь дом. В отличие от Деревянко, который с женой и дочками жил на экокурорте и парился в баньке, его коллега Сергей Светлаков с семьей выбрал активный отдых - путешествовал по Алтайскому краю, сплавлялся по Катуни.

pablo_derevyanko Павел Деревянко показал детям Алтай. И явно этому рад. Фото: pablo_derevyanko/Instagram

ЦЕНА ВОПРОСА: перелет на самолете из Москвы в Барнаул и обратно - от 17 тыс. руб. Трехкомнатные апартаменты на неделю на экокурорте «Марьин остров», где отдыхал Деревянко, - 442 тыс. руб. на двух человек.

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