2020-07-21T14:31:51+03:00
Политика

Первое интервью Михаила Дегтярева в должности врио губернатора Хабаровского края: Не люблю суеты

Исполняющий обязанности главы региона позвонил нашему обозревателю Александру Гамову [эксклюзив kp.ru]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.Фото: Личный архив
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- Алло, Александр! Приветствую. Это Дегтярев.

- Здравствуйте, Михаил Владимирович. Спасибо, что позвонили. А то я - как только в 5 утра в Хабаровске приземлился самолёт, на котором вы летели - пытаюсь до вас дозвониться. Можно несколько вопросов?

- Да, я вас слушаю.только - коротко. Меня люди ждут - и в приемной, и здесь, в кабинете.

- Извините... Как долетели?

- Хорошо. Летел на обычном рейсовом самолете.

- Удалось подремать?

- Нет, так и не заснул. Всю дорогу читал...

- Что именно - можете сказать?

- Это были материалы - по социально-экономическому развитию Хабаровского края. И общественно-политическому.

- А - в связи с манифестациями, которые проходят в крае?

- Да, я читал и по этому поводу справки.

- Чьи?

- Скажем так - компетентных органов.

- Можете ещё сказать - какие будут ваши первые шаги в новой должности? Ваше первое решение?

- (пауза) Александр, можно я пока оставлю ваш вопрос без ответа. Вернёмся к нему позже. Не люблю суеты.

- Как вас встретил Хабаровск?

- Мне кажется - приветливо. Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить.

- И - ваше настроение?

- Рабочее. Извините, меня все-таки ждут.

- Один вот ещё факт из вашей биографии хочется уточнить: некоторые СМИ пишут, что у вас двое детей, а Владимир Вольфович вчера в интервью мне сказал, что - четверо...

- Владимир Вольфович прав - у меня четыре сына.

- Ваша семья теперь вслед за вами из Москвы в Хабаровск переберётся?

- Давайте и об этом тоже - потом. Я семью перед вылетом не видел.

- Я вас поздравляю, Михаил Владимирович, с новой интересной работой. Удачи вам!

- Я буду стараться...

Напомним, экс-депутат Госдумы Михаил Дегтярев возглавил Хабаровский край накануне. Занять должность исполняющего обязанности главы региона Дегтярёву предложил президент Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции.

Временно исполняющий обязанности губернатора во вторник, 21 июля, прилетел в столицу Хабаровского края. Сегодня же его представили правительству региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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