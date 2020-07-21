Первое интервью Михаила Дегтярева в должности врио губернатора Хабаровского края: Не люблю суеты
- Алло, Александр! Приветствую. Это Дегтярев.
- Здравствуйте, Михаил Владимирович. Спасибо, что позвонили. А то я - как только в 5 утра в Хабаровске приземлился самолёт, на котором вы летели - пытаюсь до вас дозвониться. Можно несколько вопросов?
- Да, я вас слушаю.только - коротко. Меня люди ждут - и в приемной, и здесь, в кабинете.
- Извините... Как долетели?
- Хорошо. Летел на обычном рейсовом самолете.
- Удалось подремать?
- Нет, так и не заснул. Всю дорогу читал...
- Что именно - можете сказать?
- Это были материалы - по социально-экономическому развитию Хабаровского края. И общественно-политическому.
- А - в связи с манифестациями, которые проходят в крае?
- Да, я читал и по этому поводу справки.
- Чьи?
- Скажем так - компетентных органов.
- Можете ещё сказать - какие будут ваши первые шаги в новой должности? Ваше первое решение?
- (пауза) Александр, можно я пока оставлю ваш вопрос без ответа. Вернёмся к нему позже. Не люблю суеты.
- Как вас встретил Хабаровск?
- Мне кажется - приветливо. Пока сужу об этом по тем очень коротким репликам, улыбкам, которые удалось заметить.
- И - ваше настроение?
- Рабочее. Извините, меня все-таки ждут.
- Один вот ещё факт из вашей биографии хочется уточнить: некоторые СМИ пишут, что у вас двое детей, а Владимир Вольфович вчера в интервью мне сказал, что - четверо...
- Владимир Вольфович прав - у меня четыре сына.
- Ваша семья теперь вслед за вами из Москвы в Хабаровск переберётся?
- Давайте и об этом тоже - потом. Я семью перед вылетом не видел.
- Я вас поздравляю, Михаил Владимирович, с новой интересной работой. Удачи вам!
- Я буду стараться...
Напомним, экс-депутат Госдумы Михаил Дегтярев возглавил Хабаровский край накануне. Занять должность исполняющего обязанности главы региона Дегтярёву предложил президент Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции.
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