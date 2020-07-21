Антикризисная десятина: Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10%

В ближайшие три года правительство планирует экономить деньги. В Минфине предлагают запустить секвестр (помните это слово из 90-х?), то есть сократить все расходы бюджета на 10%. Правда, речь идет только о так называемых «незащищенных статьях бюджета». Они составляют чуть больше половины от всех расходов. «Священными коровами» остались социальные выплаты и траты на безопасность. Расходы на госпрограмму вооружений сократят, но всего на 5%. Стоит ли экономить в кризис? Не лучше ли было направить деньги на спасение экономики, как это делают развитые страны?

НА ЧЕМ СЭКОНОМЯТ, А НА ЧЕМ - НЕТ

Министерство финансов выступило в своем репертуаре. Любимое занятие главы ведомства Антона Силуанова – экономить деньги. И сейчас для этого раздолье. Падение цен на нефть и пандемия резко сократили поступления в бюджет. Он в одночасье стал дефицитным. И хотя подушка безопасности у нас скопилась приличная, трогать ее в Минфине считают последним делом.

В ближайшие три года (с 2021 по 2023-й) расходы федеральной казны снизятся на 4,7 трлн рублей. Это суммарно. То есть траты снизятся на полтора триллиона каждый год (на 6-7% от запланированных расходов).

Под сокращение на 10% попали 50 статей. Исключение сделано лишь для отдельных категорий: это дотации регионам, пенсии и другие социальные выплаты, содержание судебной системы, обслуживание госдолга. Тем не менее в Минфине считают, что ужаться нужно губернаторам и внебюджетным фондам (Пенсионный фонд, Фонд соцстраха и Фонд обязательного медицинского страхования).

Первым перестанут выдавать добавки в региональный бюджет за хорошую работу. На это должны были выделить 150 млрд рублей. А внебюджетным фондам снизят довольствие на 10%. Какие именно административные расходы там будут сокращать, решат их руководители.

ЧТО БУДЕТ С РОСТОМ ЭКОНОМИКИ

С одной стороны, сокращать расходы в кризис – это убийственно для развития. Посмотреть на другие страны - там только увеличивают дотации и гражданам, и бизнесу. С другой, разумная экономия может быть полезной.

- В этом году траты бюджета растут. Снижение запланировано в следующих годах. Скорее всего, потому, что предыдущий план при нынешних ценах на нефть невыполним. Мы столько налогов не соберем. А жить с постоянно дефицитным бюджетом - не очень большое счастье для развивающейся страны, - говорит Олег Шибанов, директор Финансового центра Сколково-РЭШ.

По словам эксперта, все будет зависеть от ситуации на сырьевом рынке. Ожидать высоких цен на нефть в ближайшие годы не стоит. Главные потребители (США, Китай и страны Европы) будут медленно восстанавливаться. Поэтому Минфин, как всегда, готовится к самому худшему сценарию. А если будет лучше, расходы казны всегда можно увеличить.

- Единственный фактор - меня сильно смущает сокращение различных инвестиционных расходов. Для дальнейшего роста экономики и ее восстановления от пандемии – это очень неприятное решение, - считает Олег Шибанов.

НАДО ЛИ СНОВА ПОМОЧЬ НАРОДУ ДЕНЬГАМИ

Примечательно, что в Минфине не стали сокращать расходы на чиновников. С зарплатами рядовых госслужащих поступили гуманнее. Им просто заморозили индексацию на ближайшие три года. Так уже было в 2014 - 2017 годах. Доходы у них хоть и не вырастут, но и не упадут. Некоторые эксперты считают, что это несправедливо. Если уж страдать, так вместе.

- В период пандемии госслужащие всех рангов одни из немногих не потеряли свои доходы и сохранили рабочие места, - считает Сергей Демин, заместитель председателя Партии Роста. - Средняя зарплата чиновника федерального уровня превышает 120 тысяч рублей, а в стране этот показатель составляет 47,5 тысяч рублей. Разница больше, чем в два раза. Кроме того, у госслужащих хватает льгот и привилегий.

По мнению экономиста, сэкономленные деньги можно было бы направить на прямые выплаты населению. Как это уже было сделано в конце весны – начале лета. Правда, для этого только сокращения зарплат чиновников будет недостаточно.

- Предприятия заработали, когда почувствовали, что спрос начал расти после выплат семьям с детьми, - поясняет Сергей Демин. - Если у правительства есть резервы, их нужно направить населению в виде мер господдержки, и тогда экономика получит дополнительный толчок для развития и наполнения бюджета налогами.

Окончательное решение по поводу конфигурации бюджета в правительстве будут принимать осенью. Да и в Госдуме споры вокруг утверждения плана доходов и расходов могут быть жаркими.

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