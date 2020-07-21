Александр Буйнов перенес тяжелую операцию и перепугал поклонников худобой

Алексадр Буйнов сильно удивил своих поклонников, когда не появился на фестивале "Славянский базар". За много лет поклонники привыкли к тому, что знаменитый певец радует их своим выступлением в Минске. Публика гадала, что же стало причиной отсутствия кумира на сцене. Артист решил сам все рассказать.

Александр Буйнов перенес тяжелую операцию.Что стало причиной радикальных мер, а также точный диагноз, певец не уточнил. "Давненько я не выходил в «эфир». А был заявлен на «Славянскии базар»! Но случилось то, что случилось. А не скажу что, догадайтесь сами, почему схуднул!", - обратился певец к поклонникам.

Он опубликовал несколько фотографий из больницы. Судя по всему, звезду эстрады оперировали в частной клинике в Москве.

"Даю подсказку - был приступ, очень было бубо! И еще - после операции стал добрее, потому что полстраны живет без этого. Нет, не пугайтесь. То на месте!", - добавил 70-летний исполнитель. Он также добавил хештеги: "операция", "Москва", "хорошо-то как", "госпиталь".

buinovofficial Догадайтесь сами, почему схуднул!

Поклонники отметили болезненную худобу кумира и пожелали ему скорейшего выздоровления. Многие перепуганы еще и потому, что несколько лет назад Александру удалили злокачественную опухоль.

Около девяти лет назад Буйнову поставили страшный диагноз - рак предстательной железы. Артист мужественно принял вызов судьбы и стал бороться с болезнью. В этой нелегкой борьбе ему помогли врачи, желание жить и любимая жена Алена. Она отправилась в клинику вместе с певцом.

На своем примере женщина хотела пыталась показать Буйнову, что жизнь идет своим чередом. Каждый раз Алена говорила мужу, что его ждет коллектив, что надо записывать новые песни. "Около двух месяцев мы с ним были бок о бок. Лежала рядом на соседней койке в онкоцентре", - вспоминала она страшные моменты. Сам Буйнов заявил, что благодаря жене смог все преодолеть.