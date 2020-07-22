Стоит ли сейчас покупать авиабилеты за границу или подождать

Авиасообщение России с другими странами закрыто уже почти четыре месяца - с конца марта. Изредка полеты за границу выполняются, это так называемые вывозные рейсы, доставляющие наших граждан на родину. Но к туристам они отношения не имеют.

А туристы очень ждут. Об этом говорит реакция на “новость” о возобновлении полетов, с которой на днях поспешили турецкие СМИ (то ли специально, чтоб подогреть интерес, то ли по ошибке). Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган 15 июля обсудили по телефону возобновление авиасообщения. А по Сети разлетелось – с 15 июля летим в Турцию! И россияне продемонстрировали, как скучают по пляжам Антальи и “ол инклюзивам”: количество поисковых запросов на турецких маршрутах тут же выросло в 4 раза, по данным поисковика Aviasales. Авиабилеты искали в Стамбул, Анталию, Даламан, Измир и Бодрум.

МИНЗДРАВ - ЗА

Переговоры о возобновлении международного авиасообщения Россия ведет, подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова. Недавно и глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал открытие границ, пусть и с оговорками:

- Возобновлять авиасообщение необходимо. Но мы понимаем, что любые послабления в сегодняшних ситуациях должны быть с определенными поправками, ограничениями, предупреждениями.

И уточнил, о каких ограничениях речь: соблюдение социальной дистанции (кого сейчас этим удивишь или остановишь?) и обязательное тестирование.

В аэропорту Шереметьево уже готовы: прямо в воздушной гавани можно сдать анализ на коронавирус. Результат будет готов через час. “Услуга экспресс-диагностики на коронавирус вводится в аэропорту Шереметьево в преддверии предстоящего открытия международных регулярных воздушных сообщений”, - объяснение звучит обнадеживающе. В терминале В, куда летают внутренние рейсы, экспресс-тест делают уже с 20 июля. А в терминале D, рассчитанном как на российские, как и на международные рейсы, анализ можно будет сдать с 27 июля.

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТ УЖЕ НА 1 АВГУСТА

Ну вот, все одно к одному, в августе точно все откроют, считают оптимисты. А где хоть какая-то официальная информация, чтоб с датами и списками стран, вопрошают пессимисты. Реалисты же прицениваются к авиабилетам на заграничные курорты.

В продаже они есть. У “Аэрофлота” - начиная с 1 августа, чуть ли не по любому зарубежному маршруту. И в Турцию тоже. В Анталью - За 10 – 17 тысяч рублей в один конец на первые числа августа. Но рядом с ценами грозное предупреждение:

“В соответствии с действующими ограничениями к перевозке на рейсы в аэропорты Турции принимаются: граждане Российской Федерации, имеющие также гражданство Турецкой Республики; граждане Российской Федерации, имеющие вид на жительство в Турецкой Республике; граждане Российской Федерации, выезжающие на лечение в Турецкую Республику и имеющие приглашение принимающей медицинской организации, подтверждающее лечение, с указанием его сроков; граждане Российской Федерации, направляемые Минздравом России на лечение в Турецкую Республику;граждане Российской Федерации из числа аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатического представительства и консульских учреждений Российской Федерации в Турецкой Республике, а также членов их семей;иностранные граждане, имеющие право въезда в Турецкую Республику. Иные типы граждан к перевозке допущены не будут”. Что в кратком переводе означает: на пляж пока никто не летит.

Система бронирования “Турецких авиалиний” еще показательнее. Там рейсы тоже появляются с 1 августа. На самых первых уже не осталось билетов в эконом-класс. Только в бизнес за несусветные деньги, больше 100 тысяч в один конец. Но на следующие дни без ажиотажа, цены сравнимы с аэрофлотовским.

ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОДОЖДАТЬ?

- И российские, и иностранные авиакомпании в течение лета уже не раз начинали продавать билеты, потом переносили даты. Это не индикатор, - напоминает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

И все же. Если в Анталью невтерпеж, что делать? Покупать сейчас билеты? А то вдруг и на следующие рейсы все расхватают? Или ждать официального решения о возобновлении авиасообщения?

Предположим, вы решили рискнуть – и забронировали билеты. Пусть не на 1 августа, а на 15-е. Или на 1-е сентября. Да, чем дальше, тем вроде бы больше шансов, что уж к тому-то времени точно все разрешат и откроют. Но не факт, гарантий никто не даст. Если все же нет - утешением вам станет ваучер авиакомпании или перенос на ближайший реальный рейс (другой вопрос, получится ли перенести и отпуск тоже).

Я бы выбрала ответ “ждать”, особенно если вам не надо кровь из носу лететь именно первым рейсом – ну, не останется в нем мест, будут через день или через неделю.

БРОНИРОВАНИЙ ПОКА ЕДИНИЦЫ

Опять же, далеко не все страны сейчас готовы принимать россиян. Турция – да, готова, так что тут и правда есть смысл торопиться на первые рейсы (если их откроют, то и российские органичения, на которые сейчас ссылается “Аэрофлот”, по идее, должны быть отменены). Открыты для российских туристов также Хорватия, ОАЭ, Египет, Мальдивы, Куба, Мексика, Доминикана.

А вот весь Шенген пока закрыт. При этом на сайте “Аэрофлота” на 1 августа и далее на любые числа продаются билеты в Мадрид, Париж, Рим. Какой смысл их покупать, если путешествие закончится на границе?

И все же туристы очень надеются, что самолеты за границу скоро снова начнут летать. После 15 июля начались первые робкие продажи авиабилетов в Европу, рассказали “КП” эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру. В Ригу, Афины, Париж, Женеву, Бургас, Белград, Стамбул. Бронирований единицы, люди предпочитают ждать.

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Со следующей недели Россия может приступить к постепенному восстановлению международного авиасообщения. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, начать открывать воздушные границы предлагается с 15 июля. Ключевым при этом будет «принцип взаимности», заявила Голикова (подробности)