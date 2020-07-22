Корпоративы расписаны, гонорар - от 5 миллионов: перенесший операцию Юрий Антонов не собирается уходить со сцены

Новость об операции Юрия Антонова не на шутку испугала его поклонников, тем более, что 75-летний артист не выходит на связь даже с близкими друзьями. Что именно случилось с Юрием Михайловичем, неизвестно даже близкому кругу: музыкант никогда не любил откровенничать о личном. Говорят, певцу в очередной раз сделали операцию на ноге - дала знать о себе старая травма. И якобы после этого Антонов собирается навсегда уйти со сцены: мол, здоровье уже не позволяет выступать.

- Мы 25 лет приятельствуем, но на днях я тоже не смог дозвониться Юрию Михайловичу, - рассказал kp.ru диктор Владимир Березин. - Причем, он же видит, кто звонит, хорошо меня знает, мы порой очень душевно с ним разговариваем. Но у Антонова есть такая позиция. Он человек предельно искренний и очень категоричный. Если чувствует себя неважно, никогда этого не выдаст, не станет жаловаться и проявлять слабость. Для большого артиста, художника, которым он является, это естественно.

Диктор Владимир Березин.Фото: Александр ГЛУЗ

По словам диктора, Юрий Антонов давно и осознанно стал отшельником: "он для этого очень мудрый и самодостаточный". В своей загородной усадьбе певец общается, в основном, с помощниками. А кроме того, он окружен большим количеством животных, к которым относится даже лучше, чем к людям. Дома у Антонова живут многочисленные собаки и кошки, которых он иногда подбирает прямо с улицы, куры, гуси... А вот родня артиста, судя по всему, далеко. Певец был женат трижды, и в третьем браке наконец стал отцом - первой у Юрия Михайловича родилась дочь Людмила, затем на свет появился сын Михаил. Сейчас парню 24 года, и его никто никогда не видел. Говорят, наследники мэтра живут во Франции, но сам он никогда об этом не говорит.

- Не сыпь мне соль на рану, - коротко высказался музыкант в недавнем интервью Борису Корчевникову, когда тот завел разговор о детях.

Несмотря на проблемы на здоровьем, друзья Антонова уверены, что об уходе со сцены не может быть и речи.

- Завязать со сценой он не может, это ведь как на скорости сорвать стоп-кран, - категорично ответил "КП" Владимир Березин. - Антонов из разряда таких артистов, как Иосиф Кобзон, Алла Пугачева. Он титан, айсберг. Да, все мы не молодеем, понятно, что ему уже не до гастролей. Но это не значит уйти со сцены. Год назад мы разговаривали о здоровье, он тогда обмолвился, что надо бы себя "подремонтировать". Так что ждем - скоро Юра вернется в строй.

При этом нужды зарабатывать у артиста нет: он еще в советские годы он был одним из самым высокооплачиваемых артистов и давно обеспечил себе внушительную "подушку безопасности". Сейчас, по данным "КП", Юрий Михайлович соглашается выступать за гонорар от 60 тысяч евро - это около 5 миллионов рублей.

Юрий Антонов на сцене.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Если ему звонят и предлагают заплатить в два раза меньше, он просто кладет трубку - может позволить себе не торговаться, - уверен диктор. - Говорят, у Юры сложный характер. Возможно, да, он резковат. Но он очень требователен, и в первую очередь, к себе. И не любит лесть. Назови его поп-королем - он тебя сразу пошлет. Скажет: "Слушай, кончай, тебе что, поговорить больше не о чем?". Вот такой человек.

ЗВОНОК ОРГАНИЗАТОРУ КОРПОРАТИВОВ

- Юрий Антонов - величина неоспоримая, со сцены он уходить не собирается, - опроверг слухи в разговоре с kp.ru один из самых известных организаторов частных мероприятий Табриз Шахиди. - Он является достаточно востребованным артистом в своем сегменте. Сейчас на частные и корпоративные мероприятия звезд, в принципе, заказывают в два раза реже, чем, к примеру, в 2009 или 2013 годах. Но относительно высокого статуса Юрия Михайловича и достойной его гонорарной ставки, он выступает немало. На этот год тоже есть запланированные частные мероприятия, и немало.

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