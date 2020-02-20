"Не сыпьте соль на рану": Юрий Антонов высказался о единственном сыне

Юрий Антонов 19 февраля отметил 75-летие. Один из самых известных вокалистов нашей страны, чья каждая песня - хит, в свое время собирал целые стадионы. Везде его принимали с распростертыми объятиями, публика взрывалась аплодисментами после каждой композиции. При этом артист был успешен не только в творчестве, но и в любви.

Юрий Антонов всегда был любимцем слабого пола. Дамы его просто обожали и боготворили. По словам музыканта, женщины сами делали первый шаг, чтобы познакомиться с ним. На пике своей карьеры певец зарабатывал по 15 тысяч рублей в месяц. Его по праву называли первым советским миллионером. При этом средняя зарплата по стране тогда была чуть больше 100 рублей.

"Мне платили большие деньги как композитору. Всесоюзное агентство по охране авторских прав. Деньги, которые приходили туда, были значительно больше, чем я зарабатывал концертной работой. Причем все было официально. Деньги клались на мою сберкнижку", - разоткровенничался артист в эфире программы "Судьба человека".

В то же время исполнитель сказал, что не имел возможности тратить столь огромные по тем временам средства. "Мне была положена квартира, но не больше 20 квадратных метров. Также я мог позволить себе купить рояль. Спасибо, что мне тогда пошли навстречу и разрешили купить двухкомнатную квартиру. Но машину я не мог себе позволить. Были невероятные очереди. Даже мебель было сложно достать. Только по блату", - посетовал исполнитель хитов "Мечта сбываются" и "Крыша дома твоего".

Меж тем, личная жизнь Антонова всегда была тайной за семью печатями. Доподлинно известно, что певец женился трижды, но все эти браки окончились разводами. Примечательно, что бывшие жены артиста в настоящее время живут за границей. Так, первая жена живет в Нью-Йорке, вторая - в Загребе, третья обосновалась в Париже.

В третьем браке у звезды советской эстрады родились двое детей. О наследниках Антонова известно крайне мало.

Так, дочь Людмила живет во Франции с матерью, а сын Михаил остался в Москве. Борис Корчевников попытался выведать у артиста самое сокровенное. Телеведущий спросил, что Юрий Михайлович испытал, когда у него появился сын.

Однако совершенно неожиданно композитор дал понять, что не намерен обсуждать личную жизнь. "Не давите на чувства человека, не давите. Не сыпьте соль на рану. Есть такая песенка у моего друга Славы Добрынина, вы знаете такого композитора", - интригующе заявил он.

А потом и вовсе переключился на тему воспитания современных детей. Антонов уверен, что на них нельзя давить.

"Мир стал совершенно другим. Никакой информации не утаишь. Сегодняшние дети совершенно другие. У них очень много соблазнов", - посетовал композитор. Больше всего его очень тревожит тот факт, что нынешняя молодежь пьет непонятные напитки и курит вредные смеси. "Это все им аукнется в старости", - заметил певец.

К слову, в последние годы его самого сильно подводит здоровье. Из-за этого он даже не стал отмечать на полную мощь свое 75-летие: "Пришлось отменить массу концертов, которые должны были пройти весной. У меня были большие проблемы с мениском. Делал операцию. Врачи мне говорили, что нужен покой. В 75 лет возраст уже дает о себе знать. Хоть как хорошо и правильно ты питайся. Раны намного дольше заживают, чем у двадцатилетних парней".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юрий Антонов: "Пою для подзарядки, нет смысла гоняться за деньгами"

19 февраля маэстро исполняется 75 лет (подробности)