2020-07-22T14:46:33+03:00
Происшествия

Освобождение заложников в Луцке: Зеленский – совершил подвиг или смалодушничал?

Пойдя на поводу у террориста, президент Украины сохранил жизни людей, но открыл ящик Пандоры
Александр КОЦспециальный корреспондент
Поделиться:
Комментарии: comments2
Заложников освободили, а Зеленский наверняка использует всю ситуацию себе на руку.Заложников освободили, а Зеленский наверняка использует всю ситуацию себе на руку.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Эта совершенно нетипичная история могла произойти только на Украине, где убийц-радикалов отпускают под домашний арест. Где гопники-националисты отлавливают и калечат политических оппонентов, а президент говорит, что ему «эти люди неинтересны». Где террориста, угрожающего взорвать мост в Киеве, берет на поруки глава МВД. Где государство давно разделило свою монополию на насилие с уличными бандами, наделив их полномочиями «народных дружин». Где, наконец, в результате многолетней гражданской войны оружие купить проще, чем алкоголь.

Максим Кривош, доморощенный философ-графоман с богатым криминальным прошлым, якобы служивший в «Азове», но изгнанный оттуда, как говорят его «коллеги», за гомосексуализм – он порождение атмосферы иррационального безумия, в котором пребывает страна последние шесть лет. И очень показательный пример слабости власти, в которой государственные силовые институты оказались бессильны перед одним человеком, захватившим автобус с ни в чем не повинными людьми.

20 лет назад в Буденновске российские власти пошли на поводу у террористов, которые уже убили 130 человек. И отпустили боевиков. Тактически были спасены заложники, но стратегически – в перспективе - погибли еще сотни и сотни: во взорванных домах и самолетах, в духоте театрального центра на Дубровке и в огне бесланской школы №1. Потому что тогда, в июле 1995-го, упырь Басаев вышел из окружения моральным победителем. Как и Максим Кривош из автобуса на центральной площади Луцка.

Кадры освобождения заложников в Луцке.

Обратите внимание, что более-менее выполнимое условие освобождения заложников он выдвинул исключительно президенту страны. Потому что Зеленский и был его главной целью. В конце концов это было даже не политическое требование – подумаешь, прорекламировать документальный фильм о жестоком обращении с животными. И глава государства звонит террористу, рискуя жизнями людей. Ведь он не профессиональный переговорщик. Его не учили общаться с безумцами, стреляющими из автобуса и разбрасывающимися гранатами. А если бы Кривошу что-нибудь не понравилось в этом разговоре, если бы Зеленский задел его какой-то невинной фразой?

Безусловно, теперь президент запишет себе этот инцидент в актив, и сторонники его поддержат. У победы всегда 100 отцов, хотя в случае провала он бы остался полным политическим сиротой. А если бы требования были серьезнее – признать независимость ЛДНР или дезавуировать Минские соглашения – была бы готова государственная машина к такому вызову. Ведь даже силовики проявили себя не с лучшей стороны. Об этом говорят хотя бы кадры штурма, которого на деле и не было.

Террорист сам вышел из автобуса и полторы минуты ждал, когда его задержат. А спецназ на бэтээре под взрывы светошумовых гранат подъехал, когда на руках Кривоша щелкнули наручники. Он не просто одержал победу над системой, но и получил трибуну – на суде. Как Брейвик. И его последователи (а они не могут не появиться в такой атмосфере) будут держать в уме, что эту власть можно нагнуть. Своим поступком Зеленский не только сохранил жизни заложников, но и открыл ящик Пандоры, из которого, как черти из табакерки, повыскакивают подражатели разной степени душевного равновесия. Вот тогда мало не покажется.

Жаль, что у Зеленского, ведущего переговоры с реальными террористами, не хватает мужества на прямой диалог с террористами выдуманными. Которые не захватывают заложников и не устраивают теракты в мирных городах. Которые ежедневно подвергаются обстрелам, в результате чего уже седьмой год гибнут мирные граждане. И которые террористами не признаны даже на Украине. Такой политический подвиг бы точно вошел в Историю. В отличие от рекламы документального фильма, который даст лишь сиюминутный рейтинговый эффект. И почву для изысканий конспирологов.

Неизвестный взял в заложники пассажиров в автобусе в Луцке.

В ТЕМУ

Захватчик заложников в Луцке: «С праздником антисистемы!»

Неизвестный, называющий себя «Максимом Плохим», в украинском Луцке захватил в заложники около 20 пассажиров автобуса и пишет в Твиттере (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"
Скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/час
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Перед убийством невесты в Москве, жених избил ее в подъезде
"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизмому
Захарова назвала непозволительной агрессию полиции США к журналистам
Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу
Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%
Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею
В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции
В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок
На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа
В Украине сообщили о захвате заложников
Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск
Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек
В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа