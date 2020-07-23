«Я обещаю стать лучшей мамой нашим детям»: Седокова пообещала родить баскетболисту, который сделал ей предложение

37-летняя певица Анна Седокова получила предложение руки и сердца вместе с дорогим колечком от 28-летнего баскетболиста Яниса Тимма. Пара вместе чуть больше года. Янис ушел от жены, влюбившись в певицу. В начале экс-жена спортсмена рассказывала о том, как бывший ее бросил с сыном после девяти лет отношений ради новой любви. А потом экс-супруги договорились о перемирии: развод Яниса в Риге прошлой осенью был мирным. Спортсмен обеспечивает первую семью, сохранив дружеские отношения с матерью своего маленького сына. А живет Янис в Москве в съемной квартире Анны Седоковой. У него прекрасные отношения с сыном и старшей дочкой певицы. В ипотечной квартире певицы сейчас идет ремонт, по слухам пара купила еще одно жилье.

Янис и Анна на яхте после помолвки — Седокова уже с кольцом на пальце.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Янис Тимма – жених обеспеченный. У игрока сборной Латвии контракт с баскетбольным клубом «Химки» истекает лишь через год. Будет ли он продлен пока не известно. Говорят, что за год спортсмен может зарабатывать около миллиона долларов. Сейчас Тимма и Седокова в Америке – спортсмен тренируется, певица проводит время с младшей дочкой, которая по решению суда живет с отцом. Моника родилась во втором браке Седоковой с бизнесменом Максимом Чернявским, который проживает в США. Чернявский через суд добился, чтобы после развода с Седоковой их дочь живет с ним, девочка ходит в школу в Лос-Анджелесе. А Анна прилетает в Америку встречаться со своим ребенком.

На днях в Майами Янис Тимма помог Анне организовать день рождения для Моники – девочке исполнилось 9 лет. На отдыхе Янис проводит много времени с 3-летним сыном певицы, скоро к семье присоединится старшая дочь певицы 15-летняя Алина.

То самое колечко из белого золота с россыпью мелких бриллиантов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Говрят, что баскетболист так влюблен, что исполняет все желания своей Анечки. Сами видели - он даже соглашается на снимки для инстаграма Седоковой практически обнаженным.

Ради любви Янис даже раздевается для фото в инстаграме певицы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

И вот Янис решился на поступок – купил колечко из белого золота с россыпью бриллиантов (эксперты его оценили уже по фото в полтора миллиона рублей), арендовал яхту и сделал предложение. Так что ждем свадьбу – хотя от предложения до исполнения может пройти не меньше года в нынешние карантинные времена. Хотя если влюбленные решили стать родителями, то будут спешить с торжеством. Седокова, кстати, уже поклялась: «Я обещаю стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность». Анна клялась в верности в инстаграме, и сообщила что впервые узнала настоящую любовь.

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