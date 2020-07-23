Анна Седокова выходит замуж за молодого бойфренда, которого увела из семьи

Анна Седокова не так давно улетела с молодым бойфрендом Янисом Тимма в США. Влюбленные отлично проводят время, наслаждаясь обществом друг друга. А несколько часов назад певица и баскетболист синхронно в своих блогах сообщили всему свету о том, что решили пожениться.

Анна Седокова получила предложение руки и сердца от 28-летнего Янисы Тиммы. 36-летняя звезда показала снимок, на котором она запечатлена на белоснежной яхте в объятиях жениха. Рядом лежит букет алых роз в тон ее платью.

"Мне кажется, «до тебя» не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание", - обратилась Анна к Янису.

annasedokova Мне кажется, "до тебя" не было

Она не скрывает своего счастья: "Я обещаю тебе стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям. Я благодарю Бога за каждую секунду с тобой и скучаю каждую секунду без тебя. Ты моя вечность. Я сказала тебе «да». Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной".

В свою очередь Янис готов отдать за многодетную мать "свое сердце на всю свою жизнь". "Любовь - это всего лишь слово, пока кто-то не придет и не придаст ему значение, и вы это сделали. Величайшая вещь, которую вы когда-либо узнаете, - это просто любить и быть любимым в ответ, и у меня это есть каждый божий день. Ты мой лучший подарок, и я хочу называть тебя своей женой. Люблю тебя до Луны и обратно", - подчеркнул спортсмен.

Напомним, брак с Тиммой станет для Анны третьим. Первым мужем Седоковой был ныне покойный футболист Валентин Белькевич, от которого она родила дочь Алину. Вторым избранником стал бизнесмен Максим Чернявский. У пары есть дочь Моника, которую миллионер забрал у певицы и воспитывает сам. Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Сына Гектора звезда родила от предпринимателя Артема Комарова. С ним певица не расписывалась, расставшись на последних сроках беременности.

Что касается Яниса, то его звезда увела из семьи. Об этом стало известно после откровений жены баскетболиста. Она заявила, что мужчина оставил ее с маленьким сыном на руках ради Анны. Сана Тимма сообщила, что полгода назад супруг стал ей изменять и обвинила в крахе семьи Седокову. Анна ответила на обвинения жены своего любовника. Артистка заявила, что, по словам Яниса, он ушел из семьи еще до начала отношений с ней.