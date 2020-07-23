«Это вы не из-за меня сотенку накинули»: Владимир Путин открыл новый нефтекомплекс в Капотне

- Я хочу всех поздравить со знаменательным событием, успешно реализован очень важный, масштабный проект, - Владимир Путин в режиме видеоконференции дал команду на запуск комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Перерезание красной ленточки осталось в прошлом. В 2020 году предприятия открывают обратным отсчетом с помощью телесвязи.

В Капотне за несколько лет без прекращения производства был построен фактически новый нефтеперерабатывающий завод.

- Причём работа на объекте не прерывалась и в сложных условиях, связанных с эпидемией коронавируса, - отметил президент. - Благодаря новому комплексу существенно повысится эффективность переработки нефти, увеличится выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Насколько я помню, в целом до 2025 года планируются очень крупные инвестиции в 350 миллиардов рублей.

Глава «Газпрос-нефти» Александр Дюков в своем докладе подтвердил такой объем инвестиций, правда при этом оговорился, назвав сначала цифру в 250 миллиардов, но тут же исправившись.

Владимир Путин открыл новый нефтекомплекс в Капотне. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

- Это вы не потому что я сказал «350, сотенку сразу накинули? - засмеялся Путин.

Новый комплекс заменит сразу пять объектов предыдущего поколения, снизив негативное воздействие на экологию региона.

- Речь должна идти о глубокой модернизации и наращивании мощностей всей нашей промышленной базы, о проектах импортозамещения, о создании эффективных производств как в традиционных, так и в новых, перспективных отраслях, - привел Московский НПЗ в качестве образца Путин. - Использованные при его обновлении решения могут служить хорошим примером.